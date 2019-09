Hakim Ziyech waarschuwt Ajax richting duel met PSV: ‘Dat moet eruit’

Hakim Ziyech voelde zich dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Lille OSC (3-0) als een vis in het water. De spelmaker plaatste desondanks ook een kritische kanttekening bij zichzelf en zijn ploeggenoten. “We hebben ons ding gedaan, maar daarin draafden we soms wel iets te ver door”, vertelde Ziyech na afloop in gesprek met Veronica.

“Het was genieten, maar op een gegeven moment werd het wel iets te veel circus. Dat moet eruit. Daardoor gingen zij ook schoppen. Maar hier zijn we wel voetballer voor geworden, op dit podium. Het was wel even lekker.” Hij genoot van het spel van Ajax, al plaatste hij wel een kanttekening. “We stonden heel goed. Vlak voor rust raakten we de grip alleen een beetje kwijt en werden zij heel gevaarlijk in de counter. In de slotfase gebeurde dat weer, daar moeten we slimmer in zijn.”

“Dan geven we ook kansen weg. Dat zal zondag tegen PSV beter moeten”, verwees de Marokkaans international naar de Eredivisie-topper van komend weekeinde in Eindhoven. “Maar ik heb wel vertrouwen in die wedstrijd. We moeten dat duel wel als een ontmoeting in de Champions League benaderen.”

“Maar over het algemeen is het een heel goede wedstrijd van onze kant.” Ziyech werd door trainer Erik ten Hag tien minuten voor tijd gewisseld. “Ik had wat last van mijn hamstrings”, besloot de linkspoot, die door Noa Lang werd vervangen. “Ik wilde geen risico nemen.”