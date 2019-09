Kranten verschillen van mening: ‘Frenkie de Jong, ‘lijder’ bij Barcelona’

Frenkie de Jong stond ook dinsdagavond in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (0-0) in de basis van Barcelona. Het was voor de middenvelder alweer zijn vijfde basisplaats in evenveel duels van de Catalanen, die op Duitse bodem een wisselvallige indruk achterlieten. De media in Spanje zijn over het algemeen dan ook niet bijster positief in de beoordelingen van los Azulgrana. Zo krijgen van alle basisspelers alleen Marc-André Stegen (9), Jordi Alba (6), Ansu Fati (6), Antoine Griezmann (6) en Sergi Roberto (6) een voldoende van Sport.

De meest verkochte sportkrant van Catalonië deelt De Jong een vijf uit en noemt de Oranje-international na zijn optreden in het Signal Iduna Park ‘een lijder’, en dan zeker niet met een korte ‘ei’. “In de eerste helft was hij niet of nauwelijks zichtbaar”, zo omschrijft de krant de wedstrijd van De Jong. “Het elftal miste zijn capaciteit om zich vanaf de tweede lijn in het aanvallende spel te mengen. Het leek erop of hij overmeesterd werd door het ritme van de wedstrijd. Dat het ritme te hoog was voor De Jong. In de tweede helft speelde hij als controleur, maar ook toen was zijn aanwezigheid minimaal. Hij leed, hij was een lijder.”

Journalist Lluis Mascaró prijst de durf van Ernesto Valverde om Fati wederom in de basis te laten starten, maar ook ‘om te begrijpen dat het beste middenveld voor dit Barcelona gevormd moet worden door spelers die geboren zijn om in de stijl van Barcelona te spelen’. “Dat hij steevast gelooft in het duo De Jong - Arthur, samen met Sergio Busquets, terwijl hij in de selectie ook andere type voetballers heeft als Ivan Rakitic of Arturo Vidal, bewijst zijn dappere blijk van intenties”, zo verzekert de verslaggever van Sport.

Mundo Deportivo is een stuk positiever over De Jong en noemde de Nederlander ‘een belangrijke spil’ op het middenveld van Barcelona, ‘met of zonder Sergio Busquets’. Laatstgenoemde werd na een uur vervangen door Rakitic. “De aanwezigheid van De Jong was cruciaal, zowel op de momenten dat Barcelona gevaarlijk oogde als op de momenten dat hij de snelle tegenaanvallen van Borussia Dortmund moest stoppen. Hij bleef maar helpen in de aanval, maar ook in het veroveren van de bal. De beelden van een De Jong die met een tackle zijn tegenstander de bal wilde afpakken, bleven zich keer op keer herhalen.”

”De más a menos, zo schrijft Marca over De Jong, oftewel: van meer naar minder. “Net als de rest van het elftal.” De meest verkochte sportkrant van Spanje is het met de collega’s van Sport eens. “Wisselvallig en zonder de hoofdrol die hij geacht wordt te spelen in het creatieve gedeelte. Hij liet zo nu en dan enkele details zien, maar onvoldoende voor een voetballer van Barcelona.” Van El Desmarque krijgt de ex-speler van Willem II en Ajax een zes. “Na de wissel van Busquets zakte hij een linie en vulde hij diens rol in. Een grijs optreden van de Nederlander en een grijs optreden van het team.”

Van alle kranten in Spanje is AS het meest positief over optreden van De Jong in zijn Europese debuut voor Barcelona. “Verpletterend op alle gebieden. Hij startte aan de zijkant en eindigde als controleur. Hij deelde logica uit met zijn voeten en liet alles makkelijk lijken. Hij was perfect in het leiden van het spel, brak de linies, was wederom uiterst precies in zijn passing, maar helaas zaten zijn ploeggenoten niet op hetzelfde niveau”, verzekert de op één na grootste sportkrant van Spanje.