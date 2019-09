Italianen grijpen zwak moment Van Dijk aan voor opvallende vergelijking

Liverpool begon dinsdagavond teleurstellend aan het nieuwe Champions League-seizoen. De titelverdediger speelde in Italië een zeer matige wedstrijd tegen Napoli en ging uiteindelijk verdiend met 2-0 onderuit. Virgil van Dijk is een van de spelers die wordt aangepakt in de Engelse media, mede door de negatieve hoofdrol die de Nederlandse centrumverdediger vertolkte bij het beslissende doelpunt van Fernando Llorente, al zijn enkele kranten ook complimenteus.

Van Dijk communiceerde in de blessuretijd van de wedstrijd ogenschijnlijk onvoldoende met collega-verdediger Andy Robertson en speelde de bal vervolgens in de loop bij Llorente. Die kon alleen op het doel af en zorgde vervolgens beheerst voor de 2-0. Sommige Engelse kranten zijn na afloop hard voor de doorgaans zo betrouwbare Van Dijk. "Het was een drukke avond voor hem. Hij blokte de bal een aantal keer en won wat cruciale kopduels, maar de Nederlander was zichtbaar gefrustreerd toen Liverpool de wedstrijd uit handen liet glippen. Hij maakte op het eind een ongewone fout", schrijft de Express, die Van Dijk als rapportcijfer een vijf geeft.

De Liverpool Echo heeft kennelijk een andere wedstrijd gezien, want de regionale krant deelt een zeven uit aan Van Dijk. "Hij maakte indruk met de manier waarop hij Liverpool uit de brand hielp bij de hoekschoppen van Napoli. Dat deed hij met zijn kopkracht en uitstekende positionering. Hij droeg echter bij aan de ongelukkige 2-0", zo schrijft de scribent. De Daily Mirror sluit zich hierbij aan en geeft de aanvoerder van het Nederlandse elftal hetzelfde cijfer. "Hij was dominant als gebruikelijk, maar hij had genoeg werk te verzetten." ESPN rekent Van Dijk zijn flater in extremis zwaar aan en laat hem ontsnappen met een nipte voldoende: een zes. "Hij had de volledige controle achterin, tot de blessuretijd. Daarin liet hij zichzelf in de steek, na negentig solide minuten", zo klinkt het.

In Italië heeft Van Dijk weinig indruk gemaakt op Eurosport, dat een 5,5 uitdeelt aan de stopper van Liverpool. "De Nederlander beleefde niet zijn beste avond en onderstreepte dat op twee momenten. Zijn fout leidde er eerst toe dat Adrián in de tweede helft wonderbaarlijk kon redden op Dries Mertens. En in de blessuretijd bediende hij ook nog eens Llorente onbedoeld. Twee grove fouten van hem." Calciomercato vergelijkt Van Dijk met Napoli’s verdedigingsleider Kalidou Koulibaly. "De wedstrijd om wie de beste verdediger ter wereld is, is vandaag in een gelijkspel geëindigd."