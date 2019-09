‘Ze moeten hem een godsvermogen betalen om hem bij Ajax te laten blijven’

Hakim Ziyech was dinsdagavond een van de uitblinkers aan de zijde van Ajax. De Amsterdammers openden de groepsfase van de Champions League met een 3-0 overwinning op Lille OSC. Hakim Ziyech toont zich na afloop bij Veronica content met de comfortabele zege, maar heeft wel een kritisch puntje.

“We hebben ons ding gedaan, maar soms draafden we te ver door. Uiteindelijk hebben we de volle winst weten te pakken. Dit is het podium waar je het liefst op speelt. Dan mag je het laten zien. Op gegeven moment gingen ze schoppen en dan kan je blessures oplopen. Wij gingen daarin ook iets te ver, als een circus. Dat moet eruit”, stelt Ziyech, die een kwartier voor tijd werd gewisseld. “Ik had vooraf wat last van mijn hamstring, dan moet je ook geen risico nemen.”

Voor Ajax begint nu de voorbereiding op de topper tegen PSV, die komende zondag in Eindhoven op het programma staat. “Zulke toppers zijn wedstrijden op zich. We moeten die wedstrijd benaderen zoals we ieder Champions League-duel benaderen, dan moet het goed komen”, zegt de Marokkaans international, die in de studio van Veronica op lovende woorden van Johan Derksen en Wim Kieft kan rekenen.

“Ze moeten hem een godsvermogen betalen om hem hier te laten blijven. Die jongen laat steeds merken dat hij gelukkig is bij Ajax, koester dat en beloon hem. Dat vind ik echt de belangrijkste speler van Ajax”, aldus Derksen. Kieft denkt dat Ziyech momenteel al klaar is voor een volgende stap. “Ik vind dat hij niet veel hoeft te veranderen. Hij is exact hetzelfde type als Memphis Depay, dat zijn spelers die altijd ontzettend veel dreiging en risico in het spel hebben. Ze zullen veel fouten blijven maken, omdat ze in elke actie bepalend willen zijn en dat kan niet altijd. Als je een elftal hebt dat in balans is, dan mag je die fouten maken. Zonder dat het afgestraft wordt, dat calculeer je in. Omdat hij het verschil kan maken, is hij een unieke speler.”

“Bij een topclub heb je de grote vedettes lopen en hij rendeert het best in een vrije rol. Je kan er niet drie of vier met een vrije rol hebben. Ik weet niet of ze er bij Bayern München of Manchester City genoegen mee nemen als hij zo'n chique rol krijgt”, gaat Derksen verder. “Dat is best een probleem, bij Ajax is hij mister big star. Als hij een stapje hoger zet, zitten er nog een aantal spelers boven hem. Hij wacht op zijn favoriete club en die kan ook niet komen. Dat is voor hem geen probleem, omdat hij gelukkig is bij Ajax. Laten we hopen dat die club niet komt.”