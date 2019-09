ADO Den Haag neemt per direct afscheid van Wilfried Kanon

Na een samenwerking van zes jaar gaan de wegen van ADO Den Haag en Wilfried Kanon scheiden. De 26-jarige verdediger maakt de overstap naar Egypte, waar hij een meerjarig contract ondertekent bij Pyramids FC, zo meldt de Haagse club dinsdagavond laat via de officiële kanalen.

Manager voetbalzaken Jeffrey van As is zeer positief over Kanon, maar weet dat de tijd voor de verdediger rijp was om een stap te maken. “Wilfried is met zijn power en uitstraling de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor onze club”, benadrukt Van As op de clubsite. “Het is mooi dat wij zo lang hebben kunnen beschikken over een volwaardig international van Ivoorkust.”

“Gelukkig hebben we met Shaquille Pinas al wel een uitstekende vervanger voor Wilfried klaarstaan. Shaquille stond dit seizoen tot dusver elke wedstrijd in de basis en heeft laten zien dat hij er klaar voor is.” Kanon streek in de zomer van 2013 neer bij ADO, waar de 34-voudig international van Ivoorkust niet lang nodig had om uit te groeien tot een zeer gewaardeerde speler.

Zes jaar later vertrekt ‘Boem Boem Kanon’ bij ADO, na 130 wedstrijden in het geel-groene shirt. In deze duels noteerde de Ivoriaan drie goals en zes assists. Tijdens zijn verblijf in Den Haag werd de veelbekeken documentaire ‘Willy, voor faam en familie’ geproduceerd. Kanon stond nog tot medio 2022 onder contract in Den Haag.