Euforie getemperd bij FOX Sports: ‘Erik ten Hag doet vannacht geen oog dicht’

Ajax won dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA met 3-0 van Lille OSC en begon zo zeer voortvarend aan de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag kon zich geen betere start van het miljardenbal voorstellen, maar toch durft Arno Vermeulen na afloop nog wel een kritische noot te kraken.

De commentator van de NOS vond Ajax in verdedigend opzicht namelijk kwetsbaar ogen. "Aanvallend was Ajax heel goed, als je drie keer scoort in de eerste wedstrijd in de Champions League en ook wel wat kansen creëert. Daar zullen ze uitermate tevreden over zijn. Maar Ten Hag kennende doet hij vannacht geen oog dicht, want ze gaven ook wel heel veel kansen weg", zegt Vermeulen bij FOX Sports.

"Daar zal hij wel een paar uur naar zitten staren om te kijken hoe hij dat zondag beter kan doen", vervolgt Vermeulen, verwijzend naar de topper in de Eredivisie van aankomend weekend tegen PSV. "De wedstrijd had echt twee kanten. Het zag er af en toe heel frivool uit, maar het was af en toe ook heel slordig. Normaal gesproken krijg je toch wel één of twee tegengoals. Dat was een beetje mazzel."

Tafelgenoot Leon ten Voorde probeert nuance aan te brengen "Ik hoorde bij Veronica dat Lille er helemaal niks van kon, maar dat is ook wel een beetje overdreven. Je speelt wel tegen de nummer twee van Frankrijk, weliswaar enigszins uitgekleed", aldus de journalist van Tubantia. "Ajax is nog een beetje zoekende en er komen momenten dat je kansen tegen krijgt. De restverdediging is nu eenmaal erg belangrijk als je ziet hoe Ajax speelt. Je kunt niet verwachten dat die van A tot Z klopt. Ze gaven inderdaad wat kansen weg, maar de rest van Europa zal toch denken: Ajax is weer terug."