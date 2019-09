Nét geen 10 voor twee sensationele Ajacieden tegen Lille OSC

Ajax is uitstekend van start gegaan in het nieuwe seizoen van de Champions League. Voor eigen publiek werd Lille OSC, de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Ligue 1, met 3-0 aan de kant gezet. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Ajax tegen Lille OSC

SPELER CIJFER André Onana 8 Sergiño Dest 7 Joël Veltman 8 Daley Blind 8 Nicolás Tagliafico 9,5 Edson Álvarez 9 Quincy Promes 8 Lisandro Martínez 9,5 Hakim Ziyech 8 Dusan Tadic 6 David Neres 7

André Onana: 8

Op de momenten waarop hij werd getest, deed hij wat er van hem werd gevraagd. Op slag van rust keerde hij een inzet van Jonathan Ikoné met de voeten en in de tweede helft pareerde hij een kopbal van Victor Osimhen. Oog in oog met Zeki Çelik trok Onana een kwartier voor tijd aan het langste eind en wist hij het gevaar te ontzenuwen. Ook bij voorzetten van Lille was hij niet bang om uit te komen en dat deed Onana goed. De lange ballen van de Kameroener kenden wisselend succes en Onana kreeg ook nog onnodig geel voor protesteren.

Sergiño Dest: 7

De in de basis teruggekeerde rechtsback had een paar indrukwekkende demarrages in de benen, maar had het in verdedigend opzicht moeilijk met Jonathan Bamba. Zo kon de buitenspeler de goede kans voor Ikoné voorbereiden in het slot van de eerste helft. Na de rust kwam Ajax meer aan aanvallen toe en dat deed het spel én het zelfvertrouwen van Dest goed. Hij combineerde makkelijk met zijn ploeggenoten en gooide er zelfs een pirouette uit, kort na rust.

Joël Veltman: 8

We hielden even ons hart vast, toen Veltman in de tweede minuut aan het shirtje van Victor Osimhen trok. Hij werd niet bestraft en had de aanvaller daarna in zijn zak. De balveroveringen van Veltman, bijvoorbeeld een keer op de eigen achterlijn bij een dreigende situatie, waren van waarde. Opvallende statistiek: van de elf duels waar Veltman betrokken bij was, verloor hij er geen enkele.

Daley Blind: 8

Een uitstekende wedstrijd van Blind, die met name in de lucht belangrijk was voor Ajax. Hij kopte voorzetten en corners weg. Blind won veel van zijn duels en stond achterin vaak goed opgesteld. In aanvallend opzicht was hij desondanks wat minder gelukkig in zijn acties, maar dat nemen we hem niet kwalijk. Genoeg van zijn collega's in de achterhoede en het middenveld leverden wat dat betreft hun bijdrage; Blind zorgde ervoor dat er door het centrum van Ajax weinig gevaar ontstond.

Nicolás Tagliafico: 9,5

Een nieuw wapen in aanvallend opzicht, zo bleek weeral. Na een klein uur knokte Tagliafico zich los bij een corner en besliste hij de wedstrijd voor Ajax. Het was de bekroning van een meesterlijk optreden. De Argentijn begon met een paar slordige momentjes, maar herpakte zich op imponerende wijze. Hij had lef, gif, wierp zich overal tussen en was doortastend in zijn tackles. Renato Sanches kende veel problemen met Tagliafico, die ook op de linkerflank op de helft van de tegenstander belangrijk was. Toen de bal na zeventien minuten plots voor zijn voeten belandde, twijfelde hij geen moment: de indraaiende voorzet van de linksback resulteerde in de 1-0.

Edson Álvarez: 9

Het was een lastige hoek, maar daar wist de Mexicaan na 48 minuten wel raak mee: 2-0. In de eerste helft viel Álvarez al op met een wereldpass op Promes, waarmee hij de spits in één keer vrij voor het doel zette. Álvarez leverde verder meerdere goede intercepties op het middenveld en combineerde lekker met Ziyech en Dest aan de rechterflank. Als het moest, zakte Álvarez ver terug om fouten van ploeggenoten te corrigeren.

Quincy Promes: 8

Op zijn nieuwe positie als nummer 10 wist Promes zich, met name in de eerste helft, erg betrokken bij het spel van Ajax. Hij bood zich voortdurend aan, was balvast onder druk van zijn tegenstanders en beloonde zichzelf voor zijn goede spel door na zeventien minuten de score te openen. Toen hij later in de eerste helft plots vrij voor de keeper stond op aangeven van Álvarez, had hij echter meer met de kans moeten doen. Ook in de tweede helft deed Promes zijn best om betrokken te zijn bij de aanvallen en oogden zijn acties soepel, al was hij over het geheel wat minder zichtbaar. .

Lisandro Martínez: 9,5

Met name in de sterke openingsfase won Ajax de slag op het middenveld. Dat was voor een groot deel te danken aan Martínez, die nagenoeg foutloos speelde in de Johan Cruijff ArenA. De Argentijn strooide met lange ballen op Ziyech en Neres om het spel te verleggen, draaide weg bij tegenstanders, maakte meters en veroverde ballen. Martínez las het spel en schatte situaties uitstekend in. Onderbelicht, maar daardoor niet minder fraai, was de crosspass op Neres waarmee hij aan de basis stond van de 2-0. Kanttekening: Martínez stond er ook om achterin voor de controle te zorgen, en op de momenten dat Lille er gevaarlijk uitkwam was hij soms niet in de buurt.

Hakim Ziyech: 8

Na een kwartier scandeerde het publiek de naam van Ziyech en dat was niet gek, want in die fase was de buitenspeler weergaloos en overal bij betrokken. Hij nam de bal geweldig mee tussen twee spelers en schoot vervolgens tegen de kruising aan, leverde goede voorzetten en crosspasses en stuurde ploeggenoten weg. Daarna volgden een aantal slordige momenten met balverlies, waaronder op een gevaarlijke plek tien minuten voor rust. Dat nam hij niet mee het tweede bedrijf in. Integendeel: Ziyech verdedigde een paar keer met succes mee én plantte een corner op het hoofd van Tagliafico: 3-0.

Dusan Tadic: 6

Van alle Ajacieden was Tadic misschien het minst opvallend. Ook in de tweede helft, toen het spel zich veelal afspeelde op de helft van Lille, was zijn bijdrage erg beperkt. In het eerste bedrijf was hij eigenlijk het best wanneer hij terugkwam uit de spitspositie. De Serviër verdedigde veel mee en bereidde goede kansen voor, zoals het schot van Ziyech tegen de binnenkant van de kruising of een poging van Álvarez na een kwartier. Gaandeweg de eerste helft werd hij echter slordiger en leverde Tadic ballen in.

David Neres: 7

Neres was aanvankelijk laconiek in zijn acties. Soms met goed gevolg, zoals toen hij Dest wegstuurde met een heerlijke pirouette, maar vaak ook niet. Met enkele zwakke passes riskeerde hij in de eerste helft gevaarlijke uitbraken van Lille. Na de rust speelde hij serieuzer en werd hij meteen een plaag voor de verdediging van de Fransen, zoals toen hij na 48 minuten de 2-0 van Álvarez inleidde met een heerlijke steekpass tussen drie man. Daarna slopen helaas weer wat slordigheden in het spel van Neres en nam de dominantie van Ajax af.