Johan Derksen laat geen spaan heel van opstelling Ajax tegen Lille OSC

Ajax-trainer Erik ten Hag kiest in de eerste groepswedstrijd van dit Champions League-seizoen tegen het Franse Lille OSC voor een middenveld met Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Quincy Promes. Johan Derksen kan zich niet vinden in de samenstelling van het elftal van Ten Hag in de wedstrijd tegen les Dogues en laat zich uitermate kritisch uit over Álvarez en Martínez.

“Ze zijn een stuk minder dan vorig jaar. Als ik de opstelling van Ajax bekijk, word ik daar helemaal niet vrolijk van”, zegt Derksen bij Veronica. “Die Zuid-Amerikanen op het middenveld voegen niet zoveel toe. Aan Álvarez heb je in balbezit niks, Martínez kan iets meer. Dat vind ik geen versterkingen. Quincy Promes op tien... Ik heb de indruk dat iedere bondscoach hem goed vindt en de trainer van Ajax ziet blijkbaar ook iets in hem. Ik begrijp niet waarom Ajax Promes gekocht heeft.”

“Ze zijn helemaal niet belangrijk”, vervolgt de analist over Álvarez en Martínez. “Die hebben ze gehaald, maar dat soort spelers kunnen ze ook zelf opleiden. Ze zijn al blij met jongens met een beetje Zuid-Amerikaans temperament. Als ze de bal hebben, heb je niks aan ze. Dat is voor Ajax wel heel armoedig. Het zijn wereldkampioen balletjes breed geven en risicoloze balletjes terug. Álvarez kan er helemaal niks van, die andere gaat nog. Het geeft zo'n middenveld van Ajax een armoedige indruk, ze staan er juist om bekend een creatief middenveld te hebben.”

“Johan zegt niet geheel onterecht dat ze wat problemen hebben met de invulling, met name op het middenveld. Donny van de Beek is er niet bij, Lasse Schöne en Frenkie de Jong zijn weg en Marin kan het nog niet aan, dus dat zijn problemen. Met Martínez en Álvarez zoekt hij een beetje naar verdedigende balans”, voegt Wim Kieft toe. Hij kan zich wel vinden in het besluit van Ten Hag. “Ik was ook zo begonnen, met de voorhoede die het geweldig heeft gedaan. Het grootste probleem is dat Van de Beek er niet is, met hem kan je schuiven.”

Derksen verwacht overigens geen gemakkelijke wedstrijd tegen Lille. “Helaas wordt de Franse competitie door geen enkele Nederlandse zender meer uitgezonden. Een paar jaar geleden was het wel zo en het was een hele sterke competitie. Fitte gasten, sterke centrale verdedigers. Dat was heel moeilijk winnen. Als dit een structurele subtopper in Frankrijk is, is het een hele serieuze tegenstander voor Ajax. Ze treffen in de competitie alleen Feyenoord, PSV en AZ en verder kunnen ze met een derde elftal komen, dat ligt in Frankrijk wel anders.”