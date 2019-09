‘In Nederland had men het veel meer over Frenkie de Jong, maar hier niet’

Ansu Fati kent een buitengewone seizoensstart bij Barcelona. De pas zestienjarige vleugelaanvaller maakte onlangs zijn debuut in de hoofdmacht van de Catalanen en was in drie officiële wedstrijden al goed voor twee doelpunten en een assist. Edwin Winkels zegt in gesprek met de NOS dat men in Spanje haast niet uitgesproken raakt over de stormachtige ontwikkeling van Fati.

In Nederland ging de aandacht na de wedstrijd tussen Barcelona en Valencia (5-2) van afgelopen zaterdag voornamelijk uit naar Frenkie de Jong, daar de middenvelder in het duel met los Che zijn eerste doelpunt en eerst assist verzorgde. Fati was in dezelfde wedstrijd tevens goed voor een doelpunt en een assist. “Het gaat in Barcelona de afgelopen dagen alleen maar over deze jongen”, zegt Winkels, die als correspondent in Spanje werkt.

Ernesto Valverde : 'We moeten Ansu Fati ook niet teveel druk opleggen'

“In Nederland had men het logischerwijs veel meer over Frenkie de Jong en zijn eerste doelpunt voor Barcelona, maar hier niet”, gaat Winkels verder. In de eerste weken van het seizoen moest Barcelona-trainer Ernesto Valverde het nog stellen zonder Lionel Messi, terwijl Luis Suárez twee wedstrijden moest missen door een kuitblessure. Mede daardoor heeft Fati, die in 2012 werd overgenomen van Sevilla, een kans gekregen in het eerste elftal van Barcelona.

“Het is belachelijk snel gegaan met Fati. Hij heeft wat geluk gehad dat Messi en Suárez niet fit waren en dat Neymar uiteindelijk niet naar Barcelona kwam. Daardoor kreeg Fati een beetje uit nood de kans van Valverde”, stelt Winkels. Het is goed mogelijk dat Fati dinsdagavond zijn Champions League-debuut maakt, als Barcelona het in zijn eerste groepswedstrijd van het miljardenbal opneemt tegen Borussia Dortmund.