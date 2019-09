AZ bevestigt transfer en moet nog tot januari geduld hebben

AZ heeft de komst van Hakon Evjen bevestigd. De Noorse middenvelder komt over van FK Bodö/Glimt en wordt volgend kalenderjaar aan de selectie van trainer Arne Slot toegevoegd. De negentienjarige buitenspeler annex aanvallende middenvelder werd eerder nog gelinkt aan Ajax, Anderlecht en Manchester City, maar kiest ervoor om zijn loopbaan in Alkmaar te vervolgen. Hij komt in januari over en tekent een contract voor 4,5 jaar.

Deze zomer bracht AZ op het einde van de transferperiode een bod van twee miljoen euro uit op Evjen, dat door Bodö/Glimt naar de prullenbak verwezen werd. Hoeveel de Alkmaarders daadwerkelijk betalen is onduidelijk. Zijn werkgever gaf hem onlangs toestemming om naar Nederland af te reizen om zijn transfer af te ronden.“Ik kan wel zeggen dat ik heel erg blij ben met deze transfer”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Hakon is een jonge, getalenteerde middenvelder. Hij doet het heel goed bij zijn club Bodö/Glimt, dat met een tweede plek boven verwachting presteert. Hij heeft daar een heel belangrijke rol in het team. We wilden Håkon eigenlijk in de afgelopen transferwindow al halen. Dat is niet gelukt. Nu sluit hij aan in de voorbereiding op de tweede seizoenhelft.”

In augustus meldde Het Laatste Nieuws nog dat Anderlecht de beste papieren had voor het binnenhalen van Evjen. De talentvolle middenvelder zou op bezoek zijn geweest bij de Belgische topclub en al gesproken hebben met Vincent Kompany. Tot een definitieve overgang kwam het toen echter niet. Evjen lag tot medio 2021 vast in Noorwegen. Evjen staat met FK Bodo/Glimt na 21 wedstrijden in de Noorse competitie op de tweede plek, slechts drie punten achter koploper Molde FK. Evjen was dit seizoen in twintig optredens goed voor tien doelpunten en vier assists. “AZ is een grote en mooie club. Dit is voor mij de juiste stap als voetballer. Ik kijk er naar uit om in januari aan de slag te gaan", aldus de aankoop.