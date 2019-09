‘Waren net robots bij AZ, ze werken hun training af en gaan naar huis’

AZ opent het Europa League-seizoen donderdag tegen FK Partizan en voor Rajko Brezancic is dat een duel met een speciaal tintje. De linksback speelde in de jaargang 2015/16 in het shirt van AZ. Brezancic kijkt echter niet met al teveel plezier terug op zijn kortstondige dienstverband in de Eredivisie.

“Nederland is een heel mooi land, maar de mensen daar zijn een beetje afstandelijk”, zegt Brezancic in een voorbeschouwing op de website van Partizan. “Het is heel anders dan de mentaliteit op de Balkan. Je traint met ze en als je ze dan vervolgens later in de stad tegenkomt, dan ze je alsof ze je helemaal niet kennen. Het zijn wat dat betreft net robots. Ze werken hun training af en gaan dan gelijk naar huis.”

Brezancic komt met nog een voorbeeld op de proppen. “Het gebeurde zelden dat we na een training met collega's ergens koffie gingen drinken of gingen lunchen. En als we zoiets al een keer deden, dan betaalde iedereen voor zichzelf. Dat had ik nog nooit ergens meegemaakt.” Brezancic ruilde AZ in de zomer van 2016 in voor Huesca. Via een korte periode bij Málaga kwam de 26-jarige linksback deze zomer bij Partizan terecht.

Brezancic weet dat AZ doorgaans aanvallend voetbal speelt. “Maar we moeten geen angst voor ze hebben”, benadrukt de voormalige AZ'er. “Ik denk dat AZ in mijn tijd een beter elftal had dan nu. Dat betekent echter niet dat we ze moeten onderschatten, want dan gaan we zeker niet winnen.” AZ treft in de groepsfase van de Europa League verder ook nog Manchester United en FK Astana.