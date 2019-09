Ajax Onder-19 start Youth League met klinkende zege op Lille OSC

Ajax Onder-19 is de groepsfase van de UEFA Youth League uitstekend van start gegaan. Op De Toekomst was het team van trainer John Heitinga een maatje te groot voor de leeftijdsgenoten van Lille OSC. De doelpunten kwamen op naam van Youri Regeer, Naci Ünüvar, Sontje Hansen en invaller Christian Rasmussen. Het uitvallen van Hansen in het slot van de wedstrijd is het enige smetje op de 4-0 zege van Ajax. Doordat Chelsea en Valencia in dezelfde poule met 3-3 gelijkspeelden, gaat de ploeg van Heitinga na de eerste speelronde aan kop.

De wedstrijd was pas net begonnen toen Lille-keeper Lucas Chevalier voor de eerste keer mocht vissen. Met een prachtige pass stuurde Nordin Musampa zijn ploeggenoot Regeer de diepte in. Laatsgenoemde ging alleen af op de keeper en schoof binnen in de verre hoek. Ajax Onder-19 was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester en het was wachten op meer doelpunten van de thuisspelende ploeg. Na een kleine twintig minuten spelen was het opnieuw raak. Chevalier had al een aantal keer redding gebracht toen Ünüvar de 2-0 tegen de touwen schoot. De zestienjarige aanvallende middenvelder kreeg de bal uit de kluts voor zijn voeten en schoot onhoudbaar binnen.

Lille werd bij vlagen van het kastje naar de muur getikt en kon niet meer doen dan verdedigen. Uitbraken van de Franse opponent werden al vroeg onschadelijk gemaakt. De 3-0 liet niet lang op zich wachten en viel na ruim een half uur spelen. Hansen ging de combinatie aan met Regeer, kapte zijn tegenstander uit en krulde de bal in de verre hoek. Na rust was het spelbeeld onveranderd: Ajax viel aan en Lille verdedigde. Het was aan Chevalier te danken dat Lille niet nog meer doelpunten tegen kreeg.

Aan de kant van Ajax was Ünüvar een van de uitblinkers. Het zestienjarige talent liet het publiek en de liefst tachtig aanwezige scouts genieten met prachtige acties. Zijn acties waren de hoogtepunten van de tweede helft, want de combinaties verliepen stroever na rust aan Amsterdamse zijde. Lille kwam er een paar keer gevaarlijk uit doordat Ajax de teugels wat liet vieren. De beste kansen waren nog voor de thuisploeg, maar Lille hield lang stand. Hansen haalde het einde van de wedstrijd niet. Een tegenstander ging vlak voor tijd ongelukkig op zijn enkel staan, waarna de Ajax-aanvaller per brancard van het veld ging. Vlak voor tijd bepaalde Christian Rasmussen de eindstand op 4-0.