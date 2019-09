‘Ik denk niet dat dit de ideale drie zijn voor het middenveld van Ajax’

Ajax reikte afgelopen seizoen tot de halve finale van de Champions League, maar in de optiek van Valentijn Driessen is een herhaling van dat huzarenstukje in deze jaargang niet mogelijk. De chef voetbal van De Telegraaf denkt dat het huidige Ajax daar de kwaliteiten niet voor heeft, al kan een goede start van de groepsfase dinsdagavond tegen Lille OSC een en ander in gang brengen.

“Ik denk niet dat de huidige formatie van Ajax rijp is om de laatste vier in Europa te halen, ondanks de woorden van Nicolás Tagliafico (die denkt dat het wel mogelijk is, red.)”, voorspelt Driessen in de voetbalpodcast van de krant. Het thuisduel met Lille moet volgens hem geen problemen opleveren. “Die hebben uit nog niet gewonnen en nog niet gescoord. Het is geen Europese grootmacht, dus dat moet geen probleem zijn voor Ajax.”

Erik ten Hag benadrukt dat de thuisduels van Ajax in de Champions League van cruciaal belang zijn

Driessen is het eens met de FOX Sports-analisten Kenneth Perez en Ronald de Boer, die het niet snappen dat Edson Álvarez bij Ajax als middenvelder fungeert. “Op de lange termijn is dat niet houdbaar. Trainer Erik ten Hag kiest voor defensieve zekerheid, daarom staan die twee verdedigers (Álvarez en Lisandro Martínez, red.) er in. Ik denk dat Martínez wel houdbaar is op dit middenveld, maar die andere twee (Álvarez en Quincy Promes, red.) denk ik niet.”

“Ik denk dat je Europees gezien tekort komt met Promes op het middenveld”, vervolgt Driessen, die een verbeterpunt constateert bij Ajax. “De opbouw gaat zo verschrikkelijk traag, er zit heel weinig creativiteit in. Je mist Donny van de Beek (geblesseerd, red.) maar natuurlijk ook Frenkie de Jong. En Lasse Schöne natuurlijk. Je hele middenveld van vorig jaar is weg, dus dat kost tijd. Maar ik denk niet dat dit (Álvarez, Martínez en Promes, red.) de ideale drie zijn voor het middenveld van Ajax.”