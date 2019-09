‘Tachtig scouts meldden zich aan voor wedstrijd Ajax Onder-19'

De interesse in de jeugdspelers van Ajax is enorm, zo blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Ajax-clubwatcher Mike Verweij meldt op Twitter dat liefst tachtig scouts van nationale en internationale clubs zich hebben gemeld om aanwezig te zijn bij de wedstrijd tussen Ajax Onder-19 en Lille OSC Onder-19 in de UEFA Youth League.

“Veel aandacht voor Rensch, Llansana, Hansen en natuurlijk Ünüvar”, schrijft Verweij, doelend op Devyne Rensch, Enric Llansana, Sontje Hansen en Naci Ünüvar. Laatstgenoemde wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax. Trainer Erik ten Hag liet de zestienjarige aanvallende middenvelder afgelopen vrijdag nog meetrainen met het eerste elftal in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen.

