Ajax-aankoop reageert met cynisch gifje op kritiek Ronald de Boer

Edson Álvarez opereert bij Ajax doorgaans als rechtermiddenvelder, maar oud-speler Ronald de Boer heeft zo zijn twijfels bij de voetballende kwaliteiten van de Mexicaan. De Boer denkt dat Álvarez beter tot zijn recht komt in de achterste linie van Ajax. De miljoenenaankoop nam de kritische woorden van de Nederlandse analist tot zich en reageerde via Twitter met een gifje.

“Als we (Ajax, red.) veel de bal hebben, dan denk ik niet dat hij (Álvarez, red.) de kwaliteiten heeft met de bal die vereist zijn bij een club als Ajax”, concludeert De Boer in gesprek met ESPN. “Álvarez is iemand die ballen afpakt, maar creatieve oplossingen heeft hij niet. We moeten hem echter de tijd gunnen en afwachten hoe het allemaal gaat uitpakken.”

In de optiek van De Boer rendeert Álvarez veel beter in de achterhoede van de regerend landskampioen uit Amsterdam, zeker met het oog op de aankomende wedstrijden in de Champions League. “Ik denk dat hij meer een verdediger is dan een middenvelder. Ajax kan Álvarez tegen Chelsea en Valencia niet op het middenveld opstellen, dat zijn namelijk erg goede ploegen. Dat zou erg riskant zijn.” De verwachting is dat Álvarez dinsdagavond tegen Lille OSC ‘gewoon’ als middenvelder start bij Ajax.

De Boer staat niet alleen in zijn kritiek, want FOX Sports-analist Kenneth Perez was zondag ook al kritisch op de manier van spelen van Álvarez. “Ik geloof niet dat Álvarez een middenvelder is”, aldus de oud-middenvelder van Ajax. “Daar is hij veel te houterig voor. Ik zag wat cijfers van hem, hij speelt de bal haast nooit naar voren. Hij speelde 3 van de 49 ballen vooruit. En wat moet een middenvelder van Ajax vooral doen? De spelers voorin aan het werk zetten.”