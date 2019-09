Uitspraak over schorsing Neymar betekent slecht nieuws voor Club Brugge

Het Internationaal Sporttribunaal CAS heeft de schorsing van Neymar in de Champions League teruggebracht naar twee wedstrijden. De Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain werd door de UEFA voor drie duels geschorst naar aanleiding van zijn woedeuitbarsting na de uitschakeling van vorig seizoen tegen Manchester United. Door de uitspraak kan Neymar op 22 oktober voor het eerst dit Champions League-seizoen in actie komen tegen Club Brugge.

Neymar moest vorig seizoen geblesseerd vanaf de tribune toezien hoe PSG werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Op advies van de VAR kreeg Manchester United in blessuretijd een strafschop vanwege hands. De Braziliaan reageerde woes ten liet op Instagram zijn emoties de vrije loop. “Vier gasten die geen enkel verstand hebben van voetbal zitten voor een televisie een beslissing te nemen op basis van een herhaling in slow motion”, schreef hij op Instagram.

De UEFA besloot hem voor drie wedstrijden te schorsen. De eerste drie groepswedstrijden van het nieuwe seizoen tegen Real Madrid, Galatsaray en Club Brugge zou hij daardoor moeten missen. Na de uitspraak van het CAS ontbreekt Neymar alleen tegen Real Madrid en Galatasaray. Trainer Thomas Tuchel kan de buitenspeler volgende maand weer gebruiken als PSG op bezoek gaat bij Club Brugge.

PSG trapt het nieuwe Champions League-seizoen woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Behalve Neymar moet Tuchel het ook stellen zonder Kylian Mbappé en Edinson Cavani. Ook de Koninklijke verschijnt niet op volle kracht aan de aftrap. Met Marcelo, Isco, Luka Modric, Marco Asensio en Federico Valverde ontbreken vijf spelers door een blessure. Sergio Ramos en Nacho zijn geschorst.