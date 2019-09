‘Manchester United en Solskjaer hebben drie dure spelers in het vizier’

Manchester United speurt ook na de zomerse transferperiode op aanwinsten. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft op Old Trafford reeds Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire en Daniel James mogen begroeten, maar de Noorse manager ziet nog voldoende verbeterpunten. Solskjaer heeft doelwitten in het vizier die op de lange termijn waardevol moeten zijn voor the Red Devils.

Solskjaer zou volgend jaar zomer drie spelers naar de Engelse grootmacht willen halen. De oefenmeester ziet in Callum Wilson, Jadon Sancho en James Maddison belangrijke versterkingen, zo claimt ESPN dinsdag. United zou wel diep in de buidel moeten tasten voor deze spelers, want ze liggen nog langdurig vast bij andere werkgevers.

Spits Wilson, die nog tot medio 2023 vastligt bij Bournemouth, wordt getaxeerd op 45 miljoen euro, buitenspeler Sancho van Borussia Dortmund moet circa 112 miljoen kosten en middenvelder Maddison zou Leicester City bijna 80 miljoen euro moeten opleveren. Sancho beschikt in Duitsland over een contract tot medio 2022, Maddison ligt een jaar langer vast bij the Foxes.

United bezet momenteel de vierde plek in de Premier League, met acht punten uit vijf wedstrijden. Komende zondag neemt de grootmacht het in Londen op tegen West Ham United. Deze donderdagavond speelt United tegen Astana in de Europa League. Naast de club uit Kazachstan zitten the Red Devils met AZ en FK Partizan in Groep L.