Patrick Kluivert laat er geen gras over groeien en maakt ‘veel indruk’

Patrick Kluivert maakt een uitstekende indruk bij Barcelona. De oud-aanvaller is sinds deze zomer werkzaam als hoofd jeugdopleiding bij de Catalaanse grootmacht en verricht zijn werkzaamheden naar behoren, zo stelt Sport. De sportkrant meldt dat de Nederlander weinig verkeerd kan doen bij de kampioen van Spanje.

Volgens Sport drukt Kluivert nu al nadrukkelijk zijn stempel bij Barcelona, dat deze zomer afscheid nam van zeven trainers. In deze hectische periode deed Kluivert zijn intrede en de oud-international maakte meteen indruk. 'Zijn komst is met open armen ontvangen bij Barcelona. Er heerst tevens optimisme over de nieuwe generatie spelers', zo klinkt het.

'Al sinds de eerste dag van zijn terugkomst is Kluivert bezig up-to-date te zijn met alle zaken in de academie van Barcelona. Hij werkt al hard aan nieuwe deals voor de beste spelers bij onder meer de Onder-16, om zo te voorkomen dat de club nog meer toptalent verliest', aldus de krant, die aangeeft dat er weer veel optimisme heerst binnen La Masia.

Sport geeft echter ook aan dat er realistisch naar de zaken wordt gekeken bij Barcelona. 'Er is ook een verlangen om beide voeten op de grond te houden. Met Ansu Fati ging het snel. De resultaten zijn ook uitstekend, maar niet ieder talent maakt dezelfde progressie mee. Daarom heerst er naast optimisme ook vooral geduld in La Masia.'