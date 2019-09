Ajax - Lille OSC: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

Het nieuwe Champions League-seizoen gaat voor Ajax dinsdagavond van start met een thuiswedstrijd tegen Lille OSC. Na een onvergetelijke jaargang waarin de Amsterdammers de finale misliepen in de slotseconden van de halve finale tegen Tottenham Hotspur, zijn de verwachtingen dit seizoen hoog. In een poule met Chelsea, Valencia en Lille treft Ajax drie ploegen waar het aan gewaagd zal zijn. Ondanks de plek in de halve finale van vorig seizoen weigert trainer Erik ten Hag een favorietenrol aan te nemen tegen de Franse tegenstander.

Met het vertrek van aanvoerder Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne heeft Ajax kwalitatief een jasje uitgedaan. Toch was na afloop van vorig seizoen de verwachting dat nog veel meer spelers weggekocht zouden worden. Met nieuwe contracten slaagde directeur spelersbeleid Marc Overmars erin om steunpilaren zoals André Onana, Nicolás Tagliafico, Dusan Tadic en Hakim Ziyech langer in huis te houden. Bovendien werden er miljoenen betaald voor de komst van onder meer Quincy Promes, Razvan Marin, Lisandro Martínez en Edson Álvarez. De investeringen konden gedaan worden door de opbrengst van de verkoop van De Ligt en De Jong, maar ook door de inkomsten van ruim negentig miljoen euro uit het vorige Champions League-seizoen. De honger naar nieuw Europees succes is dan ook groot en het doel is dan ook overwinteren in het miljardenbal.

In een poule met Chelsea en Valencia lijkt Lille op papier de minst sterke tegenstander voor Ajax. Ten Hag wil daar niets van weten en sprak maandagavond met veel respect over de club uit de Ligue 1. “We weten alles wat we moeten weten over Lille. Het is een internationale ploeg met Portugese en Afrikaanse invloeden en natuurlijk het Franse voetbal”, aldus de Ajax-coach tijdens de persconferentie. “Dit is een ploeg die met 5-1 wint van Paris Saint-Germain en tweede wordt in Frankrijk. De Franse competitie is erg sterk. Wij zijn niet per definitie de favoriet, maar we zijn erg overtuigd van onszelf.”

Galtier vol lof: 'Ajax loopt al 40 jaar voor op de rest van Europa'

Net als Ajax heeft ook Lille veel kwaliteit ingeleverd tijdens de transferzomer. Nicolas Pépé was onhoudbaar geworden en koos voor een overstap naar Arsenal, dat tachtig miljoen euro voor hem betaalde. Verder zijn met centrumspits Rafael Leão (AC Milan), middenvelder Thiago Mendes en linksback Youssouf Koné (Olympique Lyon) nog drie belangrijke spelers vertrokken. Met aankopen als Renato Sanches, Yusuf Yazici en Timothy Weah heeft Lille een nieuw gezicht gekregen. Met zijn nieuwe team hoopt Galtier te verrassen tegen Ajax. “We hebben altijd kans, bij elke wedstrijd die we spelen”, zei de trainer maandagavond tijdens de persconferentie. “Het is een heel lastige groep waarin we zitten, maar niets is onmogelijk.”

Als nummer twee van het vorige seizoen in de Ligue 1 plaatst Lille zich direct voor de groepsfase van de Champions League. In de Franse competitie is het team van Galtier wisselvallig gestart, met drie overwinningen en twee nederlagen. Na vijf wedstrijden zijn les Dogues terug te vinden op de vijfde plaats op de ranglijst. De Franse ploeg is met vertrouwen afgereisd naar Amsterdam, daar afgelopen vrijdag Angers met 2-1 opzij werd gezet. Ook bij Ajax zal het vertrouwen groot zijn, want in de voorrondes werd afgerekend met PAOK Saloniki en APOEL Nicosia, terwijl in de Eredivisie nog geen wedstrijd werd verloren.

Afwezigen Ajax en Lille

Ajax werkte niet helemaal zonder zorgen naar de eerste groepswedstrijd toe. Ten Hag mist met Donny van de Beek en Noussair Mazraoui namelijk twee belangrijke krachten. Van de Beek liep enkele weken geleden een spierblessure op en moest de wedstrijden tegen APOEL, Sparta Rotterdam en sc Heerenveen laten schieten. Hij verscheen maandag nog op het trainingsveld, maar laat de ontmoeting met Lille aan zich voorbij gaan. In Amsterdam hoopt men dat de Oranje-international komend weekend in actie kan komen tegen PSV. Mazraoui kwam niet fit terug van de interlandperiode met Jong Marokko. Aan de kant van Lille ontbreken Weah en Xeka. Beiden kampen met een spierblessure. Thiago Maia en Adama Soumaoro zijn volgens de website van de UEFA niet wedstrijdfit.

Vermoedelijke opstellingen

De verwachting is dat Ajax dinsdagavond met een middenveld speelt bestaande uit Álvarez, Martínez en Ziyech, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Laatstgenoemde vervangt Van de Beek als aanvallende middenvelder. Op de flanken staan Promes en David Neres, met Tadic in de punt van de aanval. Op de rechtsbackpositie krijgt Sergiño Dest een basisplaats en het centrum van de achterhoede zal bestaan uit Joël Veltman en Daley Blind.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Ziyech, Martínez; Neres, Tadic, Promes

Vermoedelijke opstelling Lille OSC: Maignan; Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric; André, Sanches; Yazici, Ikoné, Bamba; Osimhen

Statistieken Ajax – Lille

O Dit is de eerste officiële ontmoeting tussen Ajax en Lille OSC. De club uit Hauts-de-France is de zevende Franse tegenstander van Ajax in Europees verband, na Auxerre, Olympique Lyon, Olympique Marseille, OGC Nice, Paris Saint-Germain en RC Strasbourg.

O Christophe Galtier is bezig aan zijn elfde opeenvolgende seizoen als trainer op het allerhoogste niveau van Frankrijk. Het is voor de oefenmeester van Lille OSC echter zijn vuurdoop in de Champions League.

O Alleen winnaar Liverpool (30) creëerde afgelopen seizoen in de Champions League meer zogeheten ‘big changes’ dan Ajax (26), met Hakim Ziyech (8) als smaakmaker. De spelmaker van Ajax moest alleen Lionel Messi (9) voor zich dulden, maar niemand kon aan zijn hoeveelheid schoten tippen: 56.

O Dusan Tadic creëerde afgelopen seizoen in de Champions League de meeste zogeheten ‘goalscoring changes’ van alle voetballers: 37. De aanvaller van Ajax had een ruime voorsprong op de nummer twee: Toni Kroos (29).

O Dusan Tadic was in de voorbije voetbaljaargang bij tien goals in twaalf Champions League-duels betrokken: vier assists en zes treffers. Vier van deze momenten (een treffer, drie assists) vonden in zes knock out-duels van de Serviër plaats.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Ajax en Lille OSC begint dinsadgavond om 21.00 uur. Het duel is live te zien op Veronica en Ziggo Sport. De voorbeschouwing van Veronica begint om 20.30 uur. Wie liever naar het commentaar van Sierd de Vos luistert, moet inschakelen op Ziggo Sport Voetbal, waar de uitzending om 20.55 uur van start gaat.