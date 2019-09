Driessen bevestigt interesse Ajax: ‘Denk je echt dat ze hem kunnen ophalen?’

Ajax is na het zomerse vertrek van Lasse Schöne en Frenkie de Jong nog altijd zoekende op het middenveld. Trainer Erik ten Hag houdt de laatste weken op het middenveld vast aan Lisandro Martínez en Edson Álvarez, ondanks het feit dat de twee zomeraanwinsten te boek staan als verdedigers. Bij FOX Sports wordt maandagavond de discussie gevoerd of Ajax in de afgelopen transferperiode geen creatievere middenvelder had moeten toevoegen aan de selectie.

De Amsterdamse club contracteerde afgelopen zomer behalve Martínez en Álvarez ook nog onder anderen Razvan Marin en Quincy Promes, terwijl Siem de Jong terugkeerde van een verhuurperiode bij Sydney FC. Het vertrek van Frenkie de Jong naar Barcelona is volgens journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad echter onvoldoende opgevangen. "Waarom speelt Davy Pröpper niet bij Ajax? Hij past perfect tussen het profiel van Lasse Schöne en Frenkie de Jong in. Het lijkt me dat je zo'n jongen wel kunnen ophalen bij Brighton", zo vertelt Wijffels.

Tafelgenoot Valentijn Driessen bevestigt dat 'de naam van Pröpper bij Ajax is gevallen'. "Maar ik moet je eerlijk zeggen: ik weet niet waarom ze niet hebben doorgepakt", voegt de chef voetbal van De Telegraaf er direct aan toe. Kenneth Perez kan weinig met de suggestie van Wijffels. "Denk je echt dat ze zo’n jongen zomaar even kunnen ophalen? Hij heeft één jaar in de Premier League gevoetbald bij Brighton (in feite twee jaar, red.). Dat heeft hij heel goed gedaan. Wat zou Brighton dan wel niet vragen voor hem?", vraagt de Deense analist zich hardop af.

Wijffels stipt aan dat Ajax vorig jaar 'bijna twintig miljoen euro' heeft betaald aan Manchester United om Daley Blind terug te halen naar Amsterdam. "Dan kun je Davy Pröpper voor achttien miljoen ook wel halen", denkt hij. Perez probeert Wijffels echter uit te leggen dat Engelse clubs doorgaans hogere bedragen vragen voor hun sleutelspelers. "Hij heeft een goed jaar gehad bij Brighton. De kans is dan groot dat ook een andere Engelse club interesse heeft. Everton bijvoorbeeld betaalt lachend dertig, veertig, vijftig miljoen euro voor een binnenlandse transfer."