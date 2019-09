Anwar El Ghazi deelt ‘kopduw’ uit aan ploeggenoot bij teleurstellend gelijkspel

West Ham United is er maandagavond niet in geslaagd om een overwinning te boeken op bezoek bij promovendus Aston Villa (0-0). Na afloop was echter niet het teleurstellende resultaat, maar vooral een tamelijk bizarre ruzie tussen Anwar El Ghazi en een ploeggenoot onderwerp van gesprek. De ex-Ajacied kreeg het in de eerste helft aan de stok met Tyrone Mings.

El Ghazi werd door Mings tot de orde geroepen, omdat de aanvaller volgens de Engelsman niet goed meeverdedigde. De Nederlander kon zich absoluut niet vinden in de kritiek van zijn teamgenoot en barstte in woede uit. In het handgemeen dat ontstond deelde El Ghazi zelfs een soort kopstoot uit aan Mings. Het voorval werd door de VAR onderzocht en had rood op kunnen leveren, omdat ook geweld tegen ploeggenoten bestraft kan worden. De VAR oordeelde echter dat er te weinig aan de hand was voor een rode kaart, waardoor El Ghazi ermee wegkwam.

In de eerste helft had recordaankoop Wesley the Villans op voorsprong moeten zetten, maar de spits kopte bij een enorme mogelijkheid over. West Ham zette daar in de eerste helft kleinere kopkansen voor Sébastien Haller en Felipe Anderson tegenover. Vlak na rust schoot Aston Villa-middenvelder John McGinn net naast. West Ham moest vanaf de 67ste minuut verder met tien man, omdat Arthur Masuaku voor een lichte overtreding zijn tweede gele kaart kreeg. Grote kansen bleven in de slotfase uit. West Ham zal achteraf gezien zijn numerieke ondertal het meest gelukkig zijn met de puntendeling tegen Aston Villa.