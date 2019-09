Barcelona is gewaarschuwd: ‘Het is een nadeel voor ons dat hij speelt’

Barcelona komt dinsdagavond in de Champions League op bezoek bij Borussia Dortmund met Paco Alcácer een bekende tegen. De aanvaller stond twee seizoenen onder contract in Catalonië, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan BVB en afgelopen zomer definitief overgenomen door de Duitse topclub. Dat vertrouwen heeft Paco allesbehalve beschaamd, want dit seizoen staat hij na vier Bundesliga-wedstrijden al op vijf goals.

Hoewel Paco in Barcelona weinig potten kon breken, waarschuwt Barça-trainer Ernesto Valverde zijn spelers voor de 26-jarige Spanjaard. "Hij is een geweldige speler, dat heeft hij bij ons en bij het Spaanse nationale elftal ook laten zien", aldus Valverde tegenover Sport. "Dortmund is een team dat bij hem past en hij past ook in het team. Het is een nadeel voor ons dat hij speelt, hij kent onze spelers erg goed."

Aan Spaanse kant kan Lionel Messi zijn rentree maken na een kuitblessure. De sterspeler zit voor het eerst dit seizoen weer in de wedstrijdselectie van Barcelona. "We bepalen morgen (dinsdag, red.) of hij speelt", zegt Valverde over de Argentijnse aanvaller. "Een paar dagen geleden waren we nog niet zeker of hij inzetbaar zou zijn, maar hij heeft de laatste trainingen volledig doorstaan. Hij heeft geen pijntjes meer, hij is goed hersteld."

De nieuwe Champions League-campagne is voor Barcelona een kans op revanche, nadat het vorig seizoen misging in de halve finale tegen Liverpool. "Ik heb het al vaak gezegd, één slechte dag kan ervoor zorgen dat je uit het toernooi wordt gegooid, hoe goed je het ook hebt gedaan. Vorig jaar wonnen we acht of negen wedstrijden, speelden we er drie of vier gelijk en verloren we er één. En toch bereikten we de finale niet. Fouten zijn erg duur en je moet te allen tijde scherp zijn, je mag je concentratie geen tien minuten verliezen."