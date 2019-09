De Graafschap baalt na streekderby; Jong Ajax wint beloftentopper

In de Keuken Kampioen Divisie heeft NEC ternauwernood een punt overgehouden aan het duel met De Graafschap. De Nijmegenaren keken lange tijd tegen een achterstand aan, maar kwamen via Jonathan Okita vlak voor tijd langszij. Jong Ajax won de beloftentopper tegen Jong PSV dankzij Ryan Gravenberch en debutant Max de Laat, terwijl Jong FC Utrecht moeiteloos over FC Den Bosch heen walste (5-1). NAC Breda kwam tegen Jong AZ knap terug van een achterstand en won met 1-2.

NEC - De Graafschap 1-1

De openingsfase in De Goffert hield niet over. De eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd was na 28 minuten voetballen voor de thuisploeg, maar Jonathan Okita stuitte op doelman Hidde Jurjus. Kort erna was het Gregor Breinburg die aan de overzijde met een volley voor de 0-1 tekende en zo zijn ex-werkgever pijn deed. De Graafschap had nog in de eerste helft verder weg kunnen lopen van NEC, maar Stef Nijland miste in kansrijke positie. In de tweede helft liet ook Javier Vet een goede mogelijkheid op de 0-2 onbenut. Daardoor hield NEC zicht op een resultaat en in de blessuretijd zorgde Okita toch nog voor de gelijkmaker.

Jong Ajax - Jong PSV 2-0

Jong Ajax en Jong PSV troffen elkaar in de Keuken Kampioen Divisie een week voordat in de Eredivisie de topper tussen de hoofdmachten van beide clubs op het programma staat. Ryan Gravenberch zette Ajax al na vijf minuten op voorsprong, door zich knap vrij te draaien en succesvol uit te halen. In de tweede helft was Cyril Ngonge het dichtst bij de Eindhovense gelijkmaker, maar de spits werd gestuit door doelman Dominik Kotarski. Invaller Max de Waal gooide de wedstrijd in de blessuretijd in het slot: 2-0. Hassane Bandé, die Ajax in 2018 voor 8,5 miljoen euro overnam van KV Mechelen, zat na langdurig blessureleed voor het eerst weer op de bank bij Jong Ajax, maar viel niet in.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 5-1

De nederlaag in Stadion Galgenwaard betekende voor Den Bosch een volgende dreun in het toch al weinig succesvolle seizoen tot nu toe. Het elftal van trainer Erik van der Ven speelde een onthutsend zwakke wedstrijd en keek bij rust al tegen een haast onoverbrugbare achterstand aan, door een treffer van Mitchell van Rooijen en een dubbelslag van Issah Abass. Václav Cerný en Jonas Arweiler vergrootten de malaise voor Den Bosch in de tweede helft, alvorens Alexander Laukart de eer redde voor de bezoekers.

Jong AZ - NAC Breda 1-2

Jong AZ kwam tegen NAC Breda na iets meer dan een half uur op voorsprong, vlak nadat NAC-spits Finn Stokkers een grote kans om zeep had geholpen. Een kopbal van Ferdy Druijf belandde op de paal, waarna Tijani Reijnders in de rebound kon profiteren: 1-0. Mounir El Allouchi raakte daarna aan de andere kant de lat, terwijl ploeggenoot Andrija Filipovic in de tweede helft eveneens het aluminium trof. Twintig minuten voor tijd maakte NAC alsnog verdiend gelijk. Sidney van Hooijdonk kopte de bal knap achterwaarts over doelman Rody de Boer: 1-1. Daar bleef het niet bij, want de negentienjarige spits beloonde zijn invalbeurt even later met de winnende treffer, door een voorzet van Javier Noblejas af te werken: 1-2.