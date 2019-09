Johan Derksen kraakt uitleg Ten Hag: ‘Hij voegt helemaal niets toe aan Ajax’

Siem de Jong maakte afgelopen weekeinde na bijna anderhalve jaar zijn rentree in het shirt van Ajax. De aanvallende middenvelder mocht als invaller ongeveer tien minuten meedoen in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1) en is een serieuze optie voor het middenveld, nu Ajax kampt met wat personele problemen. Johan Derksen begrijpt daar echter weinig van.

Donny van de Beek en Noussair Mazraoui zijn op dit moment geblesseerd bij Ajax, terwijl zomeraanwinst Razvan Marin nog niet aan de verwachtingen wist te voldoen. Edson Álvarez en Lisandro Martínez vormden daardoor de laatste weken het blok op het Ajax-middenveld en het is niet ondenkbaar dat ook De Jong de komende weken nog een rol van betekenis gaat spelen. Trainer Erik ten Hag geeft daags voor het Champions League-duel van Ajax met Lille OSC namelijk aan dat de routinier een optie is voor het middenveld.

De Jong werd vorig seizoen verhuurd aan Sydney FC en leek deze zomer definitief te mogen vertrekken. Afgelopen zaterdag mocht hij tegen Heerenveen echter plots weer opdraven. Dat was geen cadeautje, verzekert Ten Hag voor de camera van Veronica Inside. "We delen hier geen cadeautjes uit", zo zegt de oefenmeester. Ten Hag legt uit dat de terugkeer van De Jong in Amsterdam het vertrek van Dani de Wit naar AZ mogelijk maakte. "Hij is onderdeel van de kleedkamer en daarom hebben we Dani de Wit ook laten gaan. Wij denken dat Siem de Jong heel goed is. We zijn hem aan het optrainen. Hij wordt steeds fitter en hij zal nu wedstrijdfit moeten worden. Hij moet wedstrijdfit worden in de wedstrijden van het eerste, want hij mag niet meer voor Jong Ajax spelen."

De uitleg van Ten Hag kan op weinig begrip van Derksen rekenen. "Siem de Jong heeft al vijf jaar bewezen dat hij te licht is voor Ajax. Die hebben ze een paar keer weggedaan, maar hij komt steeds weer terug. Het is een ontzettend sympathieke jongen, maar hij voegt helemaal niets toe aan Ajax", zo vindt de ervaren analist. "Dan laten een jong talent vertrekken om Siem de Jong in de kleedkamer te laten zitten…"