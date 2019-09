Papiss Cissé en Júnior Fernándes dienen Fenerbahçe eerste verlies toe

Fenerbahçe heeft maandagavond de eerste competitienederlaag dit seizoen geleden. De Turkse grootmacht kwam op bezoek bij koploper Alanyaspor nog wel op voorsprong, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven: 3-1. Voor Alanyaspor betekende het de vierde overwinning in vier wedstrijden, waardoor het elftal van succestrainer Erol Bulut vier punten losstaat aan kop in de Süper Lig. Fenerbahçe is met zeven punten uit vier duels terug te vinden op een derde plaats

Met Garry Rodrigues in de basis was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Fenerbahçe. De ploeg uit Istanbul domineerde het balbezit en wist na 39 minuten voetballen op voorsprong te komen via Tolga Cigerci. De middenvelder schoot vanaf een meter of vijftien laag raak, nadat Max Kruse fraai de bal met de hak had klaargelegd: 0-1. Fenerbahçe wist de voorsprong vervolgens echter niet mee te namen naar de rust, want Papiss Cissé werkte in de blessuretijd van de eerste helft de gelijkmaker tegen de touwen na gestuntel van doelman Altay Bayindir.

Cissé was kort na rust opnieuw trefzeker, weer na geblunder in de achterhoede van Fenerbahçe. Anastasios Bakasetas kreeg de bal in de opbouw tegen zich opgeschoten door een verdediger van Fenerbahçe, waarna Cissé alleen voor Bayindir kon scoren. De 3-1 van Júnior Fernándes betekende na ruim een uur de genadeklap voor de bezoekers. Ferdi Kadioglu deed als invaller nog wel ruim twintig minuten mee bij Fenerbahçe, maar ook hij kon het tij uiteindelijk niet meer keren.