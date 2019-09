Wim Kieft volgt ontwikkeling De Jong en De Ligt met ergenis vanwege kranten

Wim Kieft heeft afgelopen weekeinde met veel interesse gekeken naar Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. De Jong won met Barcelona met 5-2 van Valencia en was in die wedstrijd goed voor een doelpunt en een assist, terwijl De Ligt met Juventus doelpuntloos gelijkspeelde tegen Fiorentina. De Ligt werd na afloop hard aangepakt door diverse Italiaanse media, hetgeen tot irritatie leidt bij Kieft.

Diverse Italiaanse kranten waren afgelopen weekend kritisch op het optreden van De Ligt. De Nederlandse verdediger hield weliswaar de nul met Juventus, maar hoefde na afloop niet te rekenen op veel complimenten. Zo deelde de Corriere della Sera, één van de grootste sportkranten van Italië, bij het spelersrapport een onvoldoende uit aan de Oranje-international: een vijf. De scribent gebruikte de woorden 'oppervlakkig' en 'onhandig' om het optreden van De Ligt te omschrijven.

Met name zijn verkeerde terugspeelbal op doelman Wojciech Szczesny na een kwartier voetballen werd De Ligt zwaar aangerekend, ondanks dat een tegendoelpunt uitbleef. Kieft vindt de kritiek in Italië op de Oranje-international enigszins overtrokken. "Hij deed het helemaal niet zo slecht", vertelt de oud-analist tegenover Veronica Inside. De Ligt had met Federico Chiesa een lastige tegenstander, zo stelt Kieft, die vindt dat de verkeerde terugspeelbal die de verdediger verstuurde ten onrechte breed werd uitgemeten in de pers. "Hij speelde best wel redelijk. Maar dat is irritant van al die kranten: ze zien dat ene moment en nemen dat allemaal over. Vervolgens schrijven ze dat De Ligt weer wankelde, maar dat klopt helemaal niet, wan hij speelde gewoon vrij goed."

De Jong kende sportief een beter weekend dan De Ligt. De middenvelder was goed voor een doelpunt en een assist in de met 5-2 gewonnen competitiewedstrijd van Barcelona tegen Valencia. Volgens Kieft had hij 'dat ook wel een beetje nodig'. De analist zag hoe De Jong goed speelde als halfspeler, vlak voor controleur Sergio Busquets. Het is natuurlijk waanzin om te denken dat hij op de positie van Busquets gaat spelen. "Hij gaat niet op de plek van Busquets spelen, want Busquets is namelijk de allerbeste die er is op die plek. Voor zijn ontwikkeling is het wel goed dat hij wat dichter bij de goal speelt, zoals nu. Als hij dan een goal maakt en een assist geeft, dan is dat hartstikke leuk voor die jongen. En dat is ook goed voor hem. Je kunt wel zeggen dat hij zo lekker kan voetballen en zo goed de bal vasthoudt, maar je wil, ook voor zijn image, dat hij goals maakt en beslissend is in zijn passing. Je moet in principe op meerdere plekken kunnen spelen en dat kan hij ook wel", zegt Kieft over De Jong.