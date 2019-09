Ödegaard maakt opnieuw indruk: ‘Ik wilde niet terugkeren bij Real Madrid’

Martin Ödegaard heeft er nog altijd vertrouwen in dat hij gaat slagen bij Real Madrid. De aanvallende middenvelder, die afgelopen seizoen op huurbasis indruk maakte bij Vitesse, heeft dit seizoen al snel de harten van de fans van Real Sociedad veroverd, zijn nieuwe tijdelijke onderkomen.

Ödegaard keerde deze zomer na een goed seizoen bij Vitesse kortstondig terug bij Real. "Aan het einde van vorig seizoen, had ik het gevoel dat het geen goed moment was om terug te gaan naar Madrid", zegt de Noor tegenover de Deense tv-zender TV2. "Voor jonge spelers is het heel belangrijk om speelminuten te krijgen. In Madrid is dat heel moeilijk voor elkaar te krijgen. Er zijn veel goede spelers en de concurrentie is moordend. Het was voor mij vanzelfsprekend om te vragen om opnieuw uitgeleend te worden."

De twintigjarige Ödegaard kon naar tal van clubs, maar koos uiteindelijk voor een huurperiode bij Real Sociedad, waar hij twee keer scoorde in de eerste vier duels. "Ik heb het hier naar mijn zin en ik voel me helemaal thuis. Dat maakt alles gemakkelijker. Ik had vanaf het begin het gevoel dat ik de juiste keuze heb gemaakt. De mensen hier zijn erg vriendelijk, de spelers zijn geweldig en ze hielpen me vanaf de dag dat ik aankwam. De coach helpt me ook echt heel veel. Hij is heel zeker van wat hij wil, waardoor het duidelijk is voor mij wat er van me verwacht wordt."

In 2014 maakte Ödegaard de overstap van het Noorse Strömsgodset naar Real. "Mijn doel is nog steeds om voor Real Madrid te spelen", zegt de jonge vleugelspits. "Dat is waarom ik daar getekend heb: omdat ik op een dag daar wil spelen. Ik voel dat ik de laatste twee jaar beter ben geworden als voetballer. Ik denk dat ik een betere en meer volwassen speler ben nu, ik ben ook ouder en sterker. Ik voel me beter dan toen ik in Spanje aankwam. Leeftijd helpt daar natuurlijk ook bij."