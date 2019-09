FC Twente breekt na 13 doelpunten in 57 competitieduels met aanvaller

De wegen van FC Twente en Jari Oosterwijk scheiden per direct, zo laat de club uit Enschede maandagavond weten via de officiële kanalen. Oosterwijk kwam dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Gonzalo García García en kan op zoek naar een nieuwe werkgever. Het nog tot medio volgend jaar doorlopende contract van de 24-jarige spits is namelijk in onderling overleg ontbonden.

Zodoende komt er na lange tijd een einde aan het huwelijk tussen FC Twente en Oosterwijk. De aanvaller doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van de club en maakte in 2013 namens Jong FC Twente zijn debuut in het betaald voetbal. Een jaar later speelde hij zijn eerste wedstrijd in de hoofdmacht van de club, tijdens het uitduel met Vitesse.

Oosterwijk werd tussendoor een seizoen verhuurd aan NAC Breda en wist vorig seizoen nog acht doelpunten te maken voor FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen kwam hij echter niet meer voor in de plannen van García García , die in de punt van de aanval tegenwoordig opteert voor Haris Vuckic. Oosterwijk speelde uiteindelijk 57 competitieduels voor de Tukkers, waarin hij 13 doelpunten maakte.