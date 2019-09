Ajax tot favoriet gebombardeerd: ‘Maar het is een tweederangs ploeg'

Ajax trapt de groepsfase van de Champions League dinsdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA af met een thuiswedstrijd tegen Lille OSC. De club uit Noord-Frankrijk is na een afwezigheid van zes seizoenen terug in het hoofdtoernooi van het miljardenbal en zal normaal gesproken niet als favoriet beginnen aan het duel met Ajax, zo verwacht Kévin Diaz.

Diaz kent als voetballer in Nederland een verleden bij RBC Roosendaal, FC Eindhoven, SC Cambuur en Fortuna Sittard en is tegenwoordig in Frankrijk actief als analist voor RMC Sport. In gesprek met het weekblad Le Point waarschuwt hij Lille voor de kwaliteiten van de Amsterdammers, die vorig seizoen vriend en vijand verrasten door de halve finales van de Champions League te halen. Diaz benadrukt echter eveneens dat de ploeg van trainer Erik ten Hag afgelopen zomer kwalitatief minder is geworden.

Diaz wijst in dat kader vooral op het zomerse vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt naar respectievelijk Barcelona en Juventus. "Het is onmogelijk om zulke fenomenen te vervangen", vertelt de oud-aanvaller. "Desondanks zijn de intenties van Ajax nog altijd onveranderd: het spel is nog altijd aantrekkelijk. Maar verdedigend en in de omschakeling is het niet meer dezelfde ploeg. Ajax is een tweederangs ploeg geworden. Het zal een lastige opgave worden om het succes van vorig seizoen te herhalen, maar als de aanwinsten hun draai vinden, is het een ploeg die het iedere tegenstander lastig kan maken."

"Zelfs zonder zijn twee fenomenen blijft Ajax intrinsiek superieur aan Lille", vervolgt Diaz. "Voetballend is er geen discussie mogelijk. Buiten Paris Saint-Germain en Olympique Lyon zijn er geen andere Franse teams die in laatste drie jaar met Ajax hebben kunnen wedijveren. Lille kan proberen om Ajax het voetballen onmogelijk te maken, maar op papier zijn de Nederlanders superieur. Daar bestaat geen discussie over", besluit de analist.