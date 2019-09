‘Sommige Feyenoorders denken niet na; die hebben gedronken en gesnoven’

In Meepraten vraagt Voetbalzone het publiek om zijn mening over de meest uiteenlopende voetbalzaken. Ditmaal is verslaggever Kalum van Oudheusden bij de Rotterdamse Kuip om de supporters van Feyenoord en ADO Den Haag te vragen of schelden bij het voetbal hoort.

