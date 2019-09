Ajax-fans opnieuw niet welkom: ‘Onvoldoende draagvlak voor ander besluit’

Supporters van Ajax zijn ook dit seizoen niet welkom in het Cars Jeans Stadion voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag, zo laat de club uit de Hofstad maandagavond weten via de officiële kanalen. Fans van Ajax worden al sinds 2006 geweerd bij het stadion van ADO Den Haag en dat verbod is dus opnieuw verlengd door de gemeente Den Haag. ADO en Ajax staan op 6 oktober tegenover elkaar in Den Haag.

Het besluit is door ADO genomen in samenspraak met burgemeester Pauline Krikke van Den Haag, 'omdat de al jarenlang bestaande gespannen verhouding tussen aanhangers van beide clubs een te groot risico oplevert'. "Vorig jaar bleek voor een ander besluit al geen of onvoldoende draagvlak. Dat, en de gebeurtenissen die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, zorgen ervoor dat zowel de burgemeester als de club achter dit besluit staat. Een veilig en ordentelijk verloop van de wedstrijd moet gegarandeerd kunnen worden voor de bezoekers van het stadion", licht algemeen directeur Mohammed Hamdi verder toe op de clubsite.

Eerder dit kalenderjaar, in februari, protesteerden fans van Ajax al tegen het feit dat zij al jarenlang niet meer welkom zijn bij uitwedstrijden in Den Haag. Ajax-supporters zijn al sinds 2006 niet meer welkom bij uitwedstrijden tegen ADO Den Haag. Dat besluit werd destijds genomen door burgemeester Wim Deetman na een overval van Ajax-hooligans op het supportershonk van ADO. Bij het incident raakte acht mensen gewond.