Robert Mühren vindt het geluk terug tijdens derde huurperiode in Nederland

Iedere ploeg in de Keuken Kampioen Divisie heeft zijn eigen routiniers, de ervaren mannen die het elftal op sleeptouw nemen. In de rubriek Routiniers licht Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, een van deze ervaren spelers uit. Met deze keer aandacht voor Robert Mühren, die bij SC Cambuur het plezier in het voetbal terugvond en meer dan uitstekend aan het seizoen begonnen is.

Door Chris Meijer

Toen SC Cambuur eerder deze zomer bij Zulte Waregem aanklopte om Robert Mühren te huren, was de keuze razendsnel gemaakt. “Die keuze was heel makkelijk, we waren er vrij snel uit. Cambuur was een van de ploegen waarvoor ik wilde spelen in de Keuken Kampioen Divisie, op sportief gebied en gezien mijn privé-situatie”, legt de dertigjarige spits uit. Met vijf doelpunten en twee assists in zes wedstrijden, waarin Cambuur twaalf punten verzamelde, kent Mühren een buitengewoon goede start van het seizoen. “Het gaat wel aardig, ja”, zo klinkt het nuchter. “Het gevoel bij Cambuur was vanaf het begin al goed. Ik heb met de trainer (Henk de Jong, red.) gesproken, hij is positief ingesteld en was vol vertrouwen. Dan ga je hier met veel zin naartoe, het verhaal heeft me wel overtuigd. Er was direct een goede sfeer, fijne mensen en misschien wel het belangrijkste: veel kwaliteiten in de groep. Ik wilde gewoon weer gelukkig worden op het voetbalveld, verder heb ik geen doelen gesteld. Het was de bedoeling om weer te laten zien dat ik goals kan maken.”

Cambuur viert de treffer van Mühren in het duel met Helmond Sport (5-1 zege).

Dat Mühren er na twee jaar in de Eredivisie voor koos om een stapje terug te doen naar de Keuken Kampioen Divisie, had voornamelijk met de speelstijl te maken. “De clubs die belangstelling voor mij hebben, spelen over het algemeen onderin de Eredivisie mee. Dan speel je een heel jaar lang op je eigen helft. Ik wilde een jaar in een aanvallende ploeg spelen en als ik daarvoor een stapje terug moet zetten, is dat nu eenmaal maar zo. Dat maakt niet uit, ik ben inmiddels dertig en dat moment komt vanzelf een keer”, vertelt Mühren. De spits uit Volendam is dit seizoen voor de derde keer door Zulte Waregem verhuurd aan een Nederlandse club. In seizoen 2017/18 kwam hij namens Sparta Rotterdam tot 9 doelpunten en 5 assists in 33 officiële wedstrijden. Een tijdelijk dienstverband bij NAC Breda draaide een jaar later uit op een teleurstelling, daar hij in vijftien duels niet tot scoren kwam.

“Met NAC heb ik uiteindelijk wel een verkeerde keuze gemaakt, maar dat weet je natuurlijk niet van tevoren. In principe werd ik als tweede spits binnengehaald. Ik begon al met een blessure, doordat ik in de derde wedstrijd een spierscheuring opliep. Dat heeft me tot de winterstop eruit gehouden. Daarna liep ik een blessure op aan mijn grote teen, waaraan ik geopereerd moest worden. Op dat moment wilde NAC dat niet, dus heb ik een tijdlang op zeventig procent gevoetbald. Dat werkt niet. Dan werd ik ingebracht, terwijl ik niet fit was. In april heb ik op gegeven moment gezegd dat er wat aan mijn teen moest gebeuren, omdat ik dit seizoen fit wilde zijn. Al met al was het een teleurstellend jaar”, blikt Mühren terug op zijn tijdelijke dienstverband in Breda. Er is geen moment onduidelijkheid geweest over het feit dat de spits Zulte Waregem dit seizoen andermaal op huurbasis zou verlaten.

De Belgische club nam Mühren in januari 2017 over van AZ, waar hij op dat moment tweeënhalf jaar onder contract had gestaan. Hij zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2021 bij Zulte Waregem. “Als je ergens voor vierenhalf jaar kan tekenen, snap je me wel, toch? Het was redelijk dicht bij Nederland, ze waren al ruim een halfjaar aan het scouten en hadden al een aantal keer aangeklopt. Ze bleven volhouden en op gegeven moment zeiden we: ‘We moeten het doen’.” In zijn eerste zes maanden in dienst van Zulte Waregem scoorde hij twee keer in dertien wedstrijden en werd de beker gewonnen. Desondanks kreeg Mühren al na een halfjaar te horen dat Essevee een ‘ander type’ zocht. “Er werd me verteld dat er naar een oplossing gezocht zou gaan worden. Dat halfjaar dat ik in België heb gespeeld, is me eigenlijk wel prima bevallen. Natuurlijk ga je er met hele andere verwachtingen heen dan hoe het uitgepakt heeft, maar dat sluit je op gegeven moment ook weer af. Als ze je niet meer willen: het zij zo, dan gaan we weer verder kijken. Het is zoals het is en ik vind het prima zo.”

“Het was ook een uitgemaakte zaak dat ik opnieuw op huurbasis naar Nederland zou gaan. Ik zie geen reden om naar zo'n gek land te gaan, als het niet hoeft. Voor mij is dit het beste, ik sta onder contract in België en kan voetballen in Nederland. Ik kan bij mijn familie zijn, het is een ideaal plaatje eigenlijk”, zo gaat Mühren verder. In tegenstelling tot de vorige twee seizoenen wilde Mühren nu in ieder geval al vroeg in de voorbereiding een nieuwe tijdelijke werkgever hebben. “Tot twee keer toe draaide ik de voorbereiding niet mee, waardoor ik niet fit aan het seizoen begon. Vorig jaar heb ik daardoor het hele seizoen achter de feiten aangelopen. Daardoor wilde ik deze zomer al voor de voorbereiding een keuze maken. Vorig seizoen wilde ik ook nog graag in de Eredivisie spelen. Bij Sparta had ik een goed seizoen gedraaid, waardoor het zonde was om toen al een stap terug te zetten. Bovendien was het financieel niet haalbaar om naar de Keuken Kampioen Divisie te gaan.”

Mühren in een van zijn dertien wedstrijden voor Zulte Waregem.

“Je kan niet elk jaar pieken, zo is het nu eenmaal. Dan neem ik er genoegen mee dat ik nu bij Cambuur voetbal, waar ik heel gelukkig en tevreden ben. Dat je goed presteert, komt er dan bij als je goed in je vel zit”, voegt hij toe. Hij wil de goede start niet direct bestempelen als een bevestiging. “Het is wel lekker dat ik zo gestart ben. Als je een paar wedstrijden niet scoort, hangt die druk op mijn schouders. Nu voetbal ik vrijer, voor de ploeg is dat ook wel lekker. Ik weet dat ik dat kan, dus wat dat betreft had ik wel verwacht dat het zo kon uitpakken. Maar of het ook daadwerkelijk lukt, is een tweede. Bij NAC wist ik ook dat ik een goal kon maken, maar dat lukte voor geen meter. Alleen in oefenwedstrijden.”

Met twaalf punten uit zes wedstrijden kent Cambuur een goede seizoensstart, maar Mühren stelt dat de formatie uit Leeuwarden niet de grootste kanshebber voor promotie is. “Het zou prachtig zijn, maar De Graafschap en NAC spreken echt uit dat ze moeten promoveren. Wij willen dat natuurlijk ook, maar spreken het niet op die manier uit. Misschien is het ook wel lekker om in die positie te zitten.” Hoe het seizoen voor Cambuur ook zal verlopen, Mühren is in ieder geval voorlopig niet bezig met de volgende jaargang. “Dat is heel simpel. Ik wil het hier zo goed mogelijk doen en dan zien we wel. Voor de toekomst heb ik ook geen speciale doelen of ambities, ik zie wel wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb een kleine gekregen en ik vind alles prima, zolang we maar gelukkig en gezond zijn. Zo heb ik er altijd tegenaan gekeken, ik ben nooit echt bezig geweest met plannen. Gewoon mijn best doen en dan komt de rest vanzelf. Een gek land zie ik in ieder geval niet gebeuren.”