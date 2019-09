‘Ik zei: Jij bent minuscuul. Messi zei toen: Jij bent slecht in voetbal'

Álvaro González Soberón speelt dit seizoen op huurbasis bij Olympique Marseille, nadat de verdediger jarenlang in Spanje actief was voor onder meer Real Zaragoza, Espanyol en Villarreal. In gesprek met RMC Sport vertelt de 29-jarige Spanjaard dat hij in zijn eigen land al een goede reputatie heeft, mede door Lionel Messi.

De stopper was twee jaar actief bij Espanyol, aartsrivaal van het Barcelona van Messi. González had regelmatig speelse aanvaringen met de wereldster. "Het is een grappig verhaal. We speelden toen bijna drie derby's achter elkaar, wedstrijden met enorm veel intensiteit. Toen hebben wij elkaar regelmatig op een ludieke wijze aangepakt, heen en weer", aldus de stopper.

"Ik zei tegen Messi: Jij bent echt klein, minuscuul. Hij keek me aan en reageerde met: Jij bent slecht in voetbal. Ik had uiteindelijk het laatste woord. Ja, we hebben allebei gelijk", lacht González, die Espanyol in 2016 inruilde voor Villarreal. "We moesten er allebei om lachen. Dit verhaal heeft veel mensen in Spanje een glimlach op het gezicht gebracht."

Inmiddels is de verdediger op zijn plek bij Marseille, dat een optie tot koop heeft. "Wat me het meest verrast aan de Ligue 1 is de passie voor voetbal die ik in stadions heb meegemaakt. Bijvoorbeeld de laatste wedstrijd in het Stade Vélodrome. Echt een geweldige ervaring. Ook bij uitwedstrijden is er veel lawaai en leeft men intens mee. Het is enorm motiverend als je op het veld staat."