Guardiola gewaarschuwd: ‘Alsof je Virgil van Dijk weghaalt bij Liverpool’

Manager Josep Guardiola moet de geblesseerde centrumverdediger Aymeric Laporte in het slechtste geval een halfjaar missen en oud-speler Jamie Redknapp voorziet dan ook problemen voor regerend landskampioen Manchester City. Redknapp vergelijkt de situatie met titelconcurrent Liverpool, dat in zijn optiek zonder Virgil van Dijk maar net in de top vier van de Premier League zou eindigen.

“Daarom zie ik Liverpool nu ook als favoriet voor de landstitel”, zegt Redknapp bij Sky Sports. “Ze staan nu vijf punten voor op Manchester City en het seizoen duurt nog erg lang. Sorry dat ik het blijf zeggen, maar een van je beste spelers (Laporte, red.) is vanwege een blessure zes maanden uit de roulatie. Dat is net zoiets als dat je Virgil van Dijk uit de verdediging van Liverpool haalt.”

“We hebben kunnen zien wat voor gevolgen dat heeft gehad voor Manchester City”, verwijst Redknapp naar de 3-2 nederlaag van the Citizens tegen Norwich City van zaterdag. Het centrale verdedigingsduo van Manchester City, bestaande uit John Stones en Nicolás Otamendi, maakte meer dan eens een weifelende indruk. Bij het derde doelpunt van Norwich ging Otamendi opzichtig in de fout, waardoor Teemu Pukki kon scoren namens the Canaries.

“Zonder Van Dijk zou Liverpool met hangen en wurgen de top vier halen”, vervolgt Redknapp zijn relaas. “Met hem erbij haalt Liverpool 97 punten (afgelopen seizoen, red.) en winnen ze de Champions League. Ik schat in dat Laporte van evenveel waarde is voor het huidige Manchester City.” Liverpool is koploper in de Premier League, met vijftien punten uit vijf wedstrijden. Manchester City is de eerste achtervolger, met een achterstand van vijf punten. Op 9 november ontmoeten beide titelkandidaten elkaar voor het eerst, met Anfield als decor.