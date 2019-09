Manchester United slaat slag met nieuw meerjarig contract

David De Gea heeft een nieuw contract bij Manchester United ondertekend, zo meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De Spaanse doelman is met de nieuwe verbintenis tot medio 2023 verbonden aan the Red Devils, met de optie op een seizoen extra. De oude overeenkomst van De Gea op Old Trafford liep volgend jaar af.