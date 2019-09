Uitsluitsel over discussiepunt bij Ajax: ‘Scherprechter Joël heeft het opgelost’

De KNVB heeft besloten dat de eerste treffer bij de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen (4-1) op naam komt van Klaas-Jan Huntelaar. De spits ramde de vrije trap via de rug van Dusan Tadic in het doel van de Friezen, maar er was tijdens en na het duel onduidelijkheid wie de treffer op zijn naam zou krijgen. De voetbalbond wijst nu Huntelaar aan als doelpuntenmaker.

"De KNVB geeft net aan dat de 1-0 bij Ajax-Heerenveen op naam van Klaas-Jan Huntelaar komt", zo meldt Mike Verweij, journalist van De Telegraaf, maandagmiddag op Twitter. "Alleen als Ajax binnen acht dagen vraagt opnieuw naar de treffer te kijken, kan (en zal) die (vermoedelijk) op naam van Tadic komen", zo stelt Verweij.

Joël Veltman en Erik ten Hag werden dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Lille OSC gevraagd naar de kwestie. Voorafgaand aan het besluit van de KNVB liet Veltman weten dat de selectie van de Amsterdammers eensgezind was door Tadic aan te wijzen als doelpuntenmaker tegen Heerenveen.

"Joël heeft het opgelost, die was scherprechter", lacht Ten Hag. De coach zag geen scheve gezichten bij zijn spelers. "Ik denk dat Tadic nog veel assists aan Huntelaar gaat geven, die staat bij Klaas-Jan in het krijt." Ten Hag heeft geen idee of Ajax nog gaat ageren tegen het besluit. "Dat weet ik toch niet? Ik houd me bezig met die wedstrijd, kom op."