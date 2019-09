‘Raiola is een schande, ze moeten nooit meer met hem samenwerken’

Gary Neville verwacht dat Paul Pogba op korte termijn bij Manchester United vertrekt en de oud-verdediger heeft ook vrede met een eventueel vertrek van de middenvelder bij the Red Devils. Neville is echter niet te spreken over de manier van werken van Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Pogba. In de optiek van de voormalige rechtsback zou Manchester United nooit zaken moeten doen met een dergelijke agent.

“Hij (Pogba, red.) wil Manchester United verlaten, dat heeft hij ook duidelijk gemaakt”, zegt Neville in gesprek met TV2. “Zijn agent (Raiola, red.) is een schande, waar heel Europa inmiddels over kan meepraten, niet alleen Manchester United. Ze zouden nooit meer met hem moeten samenwerken.” Pogba heeft op Old Trafford een contract tot medio 2021 en the Mancunians hebben de eenzijdige optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen.

Volgens Neville ontbreekt het bij Raiola vooral aan een fatsoenlijke manier van met clubs omgaan. “Hij heeft niet de waarden die je als club graag ziet. Ik ben van mening dat Manchester United niet per se met hem (Raiola, red.) hoeft te onderhandelen. Hij probeert een transfer te regelen voor zijn speler in de hoop dat hij dan een gedeelte van de transfersom in zijn eigen zak kan steken. Dat is hoe Raiola altijd te werk gaat.” Pogba werd in de afgelopen transferperiode gelinkt aan met name Real Madrid en Juventus, maar een transfer naar een van deze clubs bleef uit.

“Voor Manchester United is zoiets natuurlijk verschrikkelijk”, vervolgt Neville. “Pogba is een van de beste en beroemdste spelers ter wereld, maar elke week komen er weer nieuwe problemen aan het licht, er is altijd wel wat. Het is waarschijnlijk niet zijn eigen schuld, maar feit is dat de verhalen rondom Pogba verschrikkelijk zijn voor de club. Daarom was Sir Alex Ferguson (oud-manager van Manchester United, red.) soms zo koelbloedig bij het verkopen van spelers. Ze hadden namelijk een verwoestende uitwerking op de club. Binnen een voetbalclub moeten alle neuzen dezelfde kant opstaan.”