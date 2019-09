Erik ten Hag gedecideerd: 'Het zijn twee voltreffers voor Ajax’

Ajax benoemde Erik ten Hag begin 2018 als hoofdtrainer, met als doelstelling om de Amsterdamse club weer Europaproof te maken. Ten Hag trof een jonge en getalenteerde selectie aan, maar miste de vereiste ervaring om op topniveau successen te boeken. Mede hierdoor werden Dusan Tadic en Daley Blind enkele maanden na zijn entree als trainer aan de selectie van Ajax toegevoegd.

“Richting het einde van het seizoen (2017/18, red.) heb je wel voor ogen wat je nodig hebt. We hebben heel veel goede talenten, maar die hebben sturing nodig van jongens die het klappen van de zweep al kennen”, blikt Ten Hag in de Ajax Podcast terug op zijn eerste maanden als trainer van Ajax. “Daar zijn we nadrukkelijk naar op zoek gegaan en dat is toch ook wel een heel traject geweest.”

“Ik kan me nog herinneren dat Marc (Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, red.) en Henk (Veldmate, hoofd scouting van Ajax, red.) destijds naar Southampton zijn gegaan om Dusan Tadic te overreden om mee te gaan op de trein die wij in gang hadden gezet. En later kwam Daley Blind ook in beeld. We kunnen wel zeggen dat het twee voltreffers zijn geweest.” Blind keerde na vier seizoenen bij Manchester United in 2018 terug bij Ajax, terwijl Tadic, voormalig speler van FC Twente en FC Groningen, Southampton inruilde voor een terugkeer in de Eredivisie.

Tadic mocht Southampton verlaten bij degradatie uit de Premier League, maar the Saints wisten dat op het laatste moment te voorkomen. Desondanks slaagde Overmars erin om de Servische aanvaller naar Amsterdam te halen. “Dat het dan net goed uitpakt, soms moet je ook dat geluk hebben.” Tadic tekende afgelopen zomer een nieuw zevenjarig contract bij Ajax. De routinier blijft in ieder geval tot 2023 actief als speler, waarna hij zich gaat richten op zijn trainersloopbaan.