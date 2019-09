Ibrahim Afellay moet slecht scenario vrezen bij naderende rentree

PSV won zaterdag met 5-0 van Vitesse door vijf treffers van revelatie Donyell Malen. De twintigjarige aanvaller wist na zijn succesvolle interlandperiode bij Oranje de droomweek te besluiten met een wervelende show in het Philips Stadion. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof spreken van 'een geweldige avond' voor de Eindhovenaren.

"Ook voor de supporters. Je ziet dat PSV langzaam maar zeker een eenheid vormt en goed voetbalt, negentig minuten lang. Ik heb echt genoten van dit PSV. Laten we hopen dat dit het begin is van een heel mooie serie", zegt Willy in gesprek met Omroep Brabant. Broer René is niet zozeer verrast door de ontwikkelingen bij PSV en stelt dat alles tijd nodig heeft.

"De jongens weten nu wat ze kunnen en Mark van Bommel weet wat hij in huis heeft. Ik denk dat hij een luxeprobleem heeft als Erick Gutiérrez dadelijk ook hersteld is", doelt hij op de breuk in het middenhandsbeentje van de Mexicaans international. Ibrahim Afellay is inmiddels ook hard op weg fit te worden, maar Willy twijfelt of er plaats is in het basiselftal voor de routinier.

"Die moet hij pas gebruiken als het 2-0 of 3-0 staat. Het team van zaterdag is het beste dat we nu kunnen opstellen, denk ik. Ik zou vol met deze formatie doorgaan. De spelers groeien alleen maar verder naar elkaar toe. Als je zag hoe er gevoetbald werd... Heerlijk om naar te kijken. Complimenten voor een waardig PSV", besluit de oud-voetballer.