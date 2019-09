Casillas en Klopp beantwoorden vraag over Van Dijk op soortgelijke wijze

Iker Casillas zou het terecht vinden als Virgil van Dijk de Ballon d'Or wint. De verdediger van Liverpool is favoriet om de felbegeerde prijs in ontvangst te nemen, maar moet wel rekening houden met concurrentie van onder anderen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Casillas vindt Van Dijk een meer dan uitstekende stopper, zo laat hij weten op Twitter.

De ervaren doelman van FC Porto beantwoordt via Twitter diverse vragen van fans. Zo krijgt de sluitpost de vraag of Van Dijk de terechte winnaar zou zijn van de Ballon d'Or. "Ik ben van mening dat hij afgelopen seizoen de beste verdediger was", aldus Casillas, die wel benadrukt dat de verkiezing van de Ballon d'Or eigenlijk anders moet worden ingericht.

"De kwestie met de Ballon d'Or is namelijk dat het moeilijk aan te geven is (wie de winnaar moet worden, red.). Wie verdient het nou? Ze moeten een prijs in het leven roepen voor elke positie: doel, verdediging, middenveld, aanval", aldus de Spanjaard, die overigens wel weet wie momenteel de beste doelman ter wereld is. "Als ik nu moet kiezen, zeg ik Jan Oblak."

Ook Jürgen Klopp zou het prachtig vinden als Van Dijk de Ballon d'Or wint. In gesprek met de Liverpool Echo bespreekt de trainer van Liverpool de samenwerking met de Oranje-international. "Het mooie aan zijn loopbaan is dat, toen hij zestien jaar was, niet iedereen riep dat hij een wereldtopper zou worden. Dat toont aan dat je moet varen op talent en doorzettingsvermogen, niet op de meningen en beoordelingen van anderen."

"Je bepaalt altijd zelf de richting. Je moet er zelf het beste van maken. Dat is je taak in het leven. Ik ben blij voor hem dat hij alle sceptici die er waren hun ongelijk heeft bewezen. Hij is van een speler met 'potentie wereldklasse' naar een speler van wereldklasse gegaan. Er was nog een stap te zetten, maar dat heeft hij inmiddels gedaan", aldus de coach, die aanvallers moeilijk te vergelijken vindt met verdedigers. "Hij verdient al deze prijzen, dat vind ik echt. Ik kan niemand bedenken die echt beter was", besluit Klopp over Van Dijk.