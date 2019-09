Van de Beek: ‘De jongens zijn allemaal gek met hem, dat is gewoon mooi’

Klaas-Jan Huntelaar verlengde in maart na lang nadenken zijn contract bij Ajax tot medio 2020. Donny van de Beek, die in de afgelopen transferperiode werd gelinkt aan onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain, is blij dat de 36-jarige spits nog minstens een seizoen in de Johan Cruijff ArenA actief is. De middenvelder is van mening dat Huntelaar nog steeds van enorm belang is voor de regerend landskampioen.

“Hij scoort altijd als hij speelt”, zegt Van de Beek in de Ajax Podcast. “En op belangrijke momenten, zoals FC Groningen-uit bijvoorbeeld vorig seizoen (0-1 overwinning, red.). Een superbelangrijke pot, en hij schiet hem er toch weer in. Maar ook binnen de groep is hij heel erg belangrijk. De jongens zijn allemaal gek met hem, dat is gewoon mooi.”

“Ik heb heel veel aan Klaas-Jan gehad”, vervolgt Van de Beek zijn lofzang. “Vooral in moeilijke periodes, want dat heeft hij ook allemaal meegemaakt. Dan heb je het daarover, wat je wel en niet kan doen. Soms komt Klaas-Jan naar mij toe om iets te zeggen en soms ga ik naar hem toe om te vragen hoe hij het zou doen”, aldus de jonge middenvelder, die wegens een hamstringblessure al enige tijd niet inzetbaar is en ook het Champions League-duel van Ajax met Lille OSC van dinsdag moet missen.

“De jongste is nu tweeënhalf, dus ik denk dat ik nog zes jaar doorga”, zegt Huntelaar met een kwinkslag. “Ik wist wel dat ik nog wel door wilde, maar uiteindelijk moet je kijken hoe alles valt. Uiteindelijk hoorde ik het van de club ook en toen kwam alles samen.” Huntelaar speelde tussen 2006 en 2008 al voor Ajax en keerde na omzwervingen bij Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 in 2017 terug in Amsterdam.