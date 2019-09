Hellas Verona neemt in opvallend statement afstand van vermeend racisme

AC Milan wist zondag op bezoek bij Hellas Verona met 0-1 te winnen. Na afloop van het duel in het Stadio Marc'Antonio Bentegodi gaat het weinig over de nipte zege van i Rossoneri, maar voornamelijk over vermeende oerwoudgeluiden richting Franck Kessié. Hellas Verona baart nu enigszins opzien door de beschuldigingen weg te zetten als onzin.

“De oerwoudgeluiden jegens Kessié? De beledigingen aan het adres van Gianluigi Donnarumma? Misschien dat de mensen die dat gehoord hebben verdoofd waren door het geluid dat onze fans maakten”, schrijft Hellas Verona op Twitter. “Wat we wél hebben gehoord? Gefluit, maar dat was onvermijdelijk, aangezien we nog altijd perplex staan door de beslissingen van de arbitrage. We hebben ook applaus gehoord voor onze gladiatoren na afloop van het duel.”

“We herkennen ons niet in het geschetste beeld en doen niet mee aan deze stereotypering. Respect voor Verona en de mensen uit deze stad”, zo besluit men het statement. AC Milan wist in Verona te winnen dankzij een benutte strafschop van Krzysztof Piatek. Beide ploegen eindigden de wedstrijd met tien man, na rode kaarten voor Mariusz Stepinski van Hellas Verona en Davide Calabria van AC Milan.