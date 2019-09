Steven Gerrard hielp Feyenoord: ‘Ik hoop dat ik hem zie tegen ons’

Feyenoord begint donderdag aan de groepsfase van de Europa League met een uitwedstrijd tegen Rangers FC. De Schotse topclub staat onder leiding van manager Steven Gerrard, die een goede band onderhoudt met Dirk Kuyt. Zodoende speelde Gerrard tijdens de afgelopen transferwindow een kleine rol in de transfer van George Johnston van Liverpool naar Feyenoord.

“De mensen van Feyenoord belden me over verdediger George Johnston van Liverpool. Ik heb hem gecoacht bij de Onder-18 en Onder-19. Hij is een goed ventje. Ik heb hem aanbevolen bij de club van mijn vriend Dirk Kuyt. Ik hoop dat ik hem zie tegen ons”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Gerrard. De oud-middenvelder speelde bij Liverpool jarenlang samen met Kuyt en bouwde daar een bijzondere band op met de huidige trainer van Feyenoord Onder-19.

“Dirk is een heel bijzondere vriend van mij. We hebben een fantastische tijd gehad en hij is ook echt een man met wie je later in contact wil blijven. Hij was een geweldige speler en als mens werkelijk top. Ik vond het ook fijn om hem in de kleedkamer erbij te hebben”, vertelt de Engelsman over Kuyt. Gerrard was een jaar geleden een van de spelers tijdens de afscheidswedstrijd van Kuyt in De Kuip. “Iedereen bij ons hield van Dirk. Toen ik een uitnodiging kreeg voor zijn afscheidswedstrijd, kon ik niet wachten om naar Rotterdam te komen. Ik wilde er zijn voor hem en zijn gezin. Ik vond het schitterend.”

“Tja, dan komt de Europa League en zit ik in de poule bij Dirks club”, besluit Gerrard. Feyenoord en Rangers nemen het verder in de groepsfase van de Europa League op tegen FC Porto en Young Boys. The Gers kenden zaterdag een goede generale voor de ontmoeting met de Rotterdammers, want er werd in eigen stadion met 3-1 gewonnen van Livingston. Feyenoord versloeg ADO Den Haag zondagmiddag met 3-2.