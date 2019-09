AS tipt Jürgen Klopp en Virgil van Dijk voor gezamenlijke toptransfer

Liverpool kent een uitstekende seizoensstart en is momenteel nog foutloos in de Premier League. De uitstekende prestaties van de houder van de Champions League blijven in Europa niet onopgemerkt. AS schrijft dat Real Madrid of Barcelona een poging zou moeten ondernemen om Jürgen Klopp én Virgil van Dijk weg te kapen bij the Reds.

“Klopp is de meest begeerde coach van Europa. Zowel Zinédine Zidane als Ernesto Valverde kent momenteel niet zijn beste moment en om die reden zouden Real Madrid en Barcelona alternatieven moeten overwegen. Klopp behoort tot de meest interessante opties. Los van zijn succes en de winst van de Champions League, is er nog een andere belangrijke reden om Klopp te halen. Barcelona en Real Madrid zoeken allebei naar een stabiel centrum, dat nog jaren mee kan”, zo schrijft de Spaanse sportkrant.

“Een van de beste opties om het centrum van de defensie te versterken, is Van Dijk. Klopp is van beslissende invloed geweest op de stormachtige ontwikkeling van Van Dijk. Barcelona en Real Madrid moeten begrijpen dat het binnenhalen van Klopp ook de defensie kan versterken”, vervolgt AS zijn verhaal. “Op dit moment lijkt het niet waarschijnlijk dat Liverpool gaat meewerken aan een vertrek. Klopp heeft tevens al gehint naar een sabbatical na een aantal hele intensieve jaren bij Liverpool.”

“Real Madrid en Barcelona moeten niet vergeten dat teams in de Serie A, Premier League en de Bundesliga zich razendsnel ontwikkelen”, besluit de Spaanse sportkrant. Klopp, sinds oktober 2015 werkzaam bij Liverpool, heeft nog een contract tot medio 2022 bij the Reds. Van Dijk ligt zelfs nog een jaar langer vast, al zouden er bij Liverpool intenties bestaan om de aanvoerder van Oranje nog langer aan zich te binden.