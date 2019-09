Cristiano Ronaldo in tranen: ‘Een normaal gesprek was onmogelijk’

Cristiano Ronaldo heeft het niet droog gehouden tijdens een interview met ITV. In gesprek met Pierce Morgan barst hij in tranen uit wanneer hij wordt geconfronteerd met beelden van zijn aan alcohol verslaafde vader Jose Dinis Aveiro, die in 2005 op 52-jarige leeftijd overleed aan het gevolg van leverfalen. Op de niet eerder vertoonde beelden vertelt de vader hoe trots hij is op zijn zoon, die toen nog voor Manchester United speelde.

Ronaldo had weinig contact met zijn vader. “Ik kende hem eigenlijk niet voor de volle honderd procent. Hij was namelijk altijd dronken. Een normaal gesprek was onmogelijk, het contact was uiterst moeizaam”, aldus Ronaldo in tranen. “Ik heb deze beelden nooit gezien. Ze zijn uniek! Dit doet me zó goed en ik wil ze hoe dan ook hebben om aan de familie te laten zien. Ik wist helemaal niet dat hij zo positief over me was.”

De Portugese aanvaller van Juventus wist voorafgaand aan het interview dat hij met videobeelden uit het verleden zou worden geconfronteerd. “Ik dacht dat het interview met Pierce grappig zou worden. Ik had nooit verwacht dat er zoveel emotie bij mij zou loskomen”, aldus Ronaldo, die er moeite mee heeft dat zijn vader zijn successen niet heeft mee kunnen beleven. De vijfvoudig Champions League-winnaar begrijpt hoe het komt dat zijn vader alcoholist was.

“Hij raakte getraumatiseerd toen hij als soldaat vocht in Mozambique en Angola. Hij is veel te jong overleden”, aldus Ronaldo, die ook in gaat op het zedendelict waar hij tot voor kort van werd beschuldigd door Kathryn Mayorga. “Als er iets over op televisie was, zapte ik direct naar een andere zender om mijn vriendin en kinderen niet met die onzin te hoeven confronteren. Ik ben blij dat mijn vader dát bespaard is gebleven. Hij was trots, zo blijkt maar weer eens, en zou me ook in deze zaak hebben gesteund. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.”