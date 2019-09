Quincy Promes: ‘Een goede Promes speelt, die zet je niet op de bank’

Quincy Promes is er onder trainer Erik ten Hag nog niet in geslaagd een vaste basisplaats af te dwingen bij Ajax. Zaterdagavond startte de Oranje-international tegen sc Heerenveen vanuit de basis, terwijl hij in de weken daarvoor vaak genoegen moest nemen met een rol als invaller. De 27-jarige aanvaller denkt dat het een kwestie van tijd is voordat hij zich vaste basisklant mag noemen.

De concurrentie in de voorhoede bij Ajax is enorm. Met onder meer Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres heeft Ten Hag veel opties die op posities spelen waar Promes uit de voeten kan. De voorgaande weken koos Ten Hag vaak voor de concurrenten van Promes. “Dat is logisch want zij hebben het vorig jaar fantastisch gedaan", aldus de ex-aanvaller van onder meer Spartak Moskou en Sevilla tegenover het ANP.

Waar de verwachting was dat diverse spelers uit de voorhoede van Ajax deze zomer zouden worden weggekocht, vertrok alleen Kasper Dolberg. "Natuurlijk ben ik blij dat Hakim, Donny en Neres zijn gebleven. Dat maakt Ajax sterker", aldus Promes. "Volgens mij kunnen we ook allemaal samen spelen, maar dat is aan de trainer. Uiteindelijk stel ik mezelf op. Een goede Promes speelt, die zet je niet op de bank."

Dat Promes LaLiga de afgelopen transferzomer inruilde voor de Eredivisie, was voor sommigen een verrassing. "Veel mensen snappen daar niets van, maar die mensen dachten ook dat het in Rusland altijd koud was. En die leverden ook kritiek op mij terwijl ze me nooit bij Spartak zagen voetballen. Ik wil bij Ajax weer die succesvolle voetballer van Spartak zijn."