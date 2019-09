De Kuip bezorgt Jörgensen een schok: ‘Ik wist niet wat me overkwam’

Nicolai Jörgensen kwam zondag tegen ADO Den Haag voor het eerst in actie dit seizoen namens Feyenoord. De Deense spits is hersteld van een knieblessure en kwam in De Kuip als invaller binnen de lijnen. Hij is af van zijn knieklachten, maar helemaal wedstrijdfit is hij nog niet. Daarom deed de 28-jarige aanvaller na afloop van de 3-2 overwinning nog een duurloop in het stadion.

Trainer Jaap Stam liet hem al snel na rust warmlopen. Het leidde tot een invalbeurt van een half uur, terwijl Jörgensen rekende op een korte invalbeurt van ‘vijf minuutjes’. “Het was al een speciaal moment voor me omdat ik er zo lang uit ben geweest. Dan droom je al die tijd van het moment dat je weer mag opdraven in het elftal en in ons eigen stadion", aldus de spits, die na de wedstrijd nog een ijsbad nam om zo goed mogelijk te herstellen. "Ik rekende op vijf minuutjes aan het eind van de wedstrijd. Maar de trainer riep al heel vroeg: ’Hé Nico…’ Vervolgens wist ik niet wat me overkwam. Ik voelde zoveel warmte en zoveel waardering van de fans. Ongelooflijk om mee te maken. Ik werd er helemaal emotioneel van. It was going under my skin.”

Jörgensen werkte de afgelopen periode hard aan zijn herstel. De laatste vier weken trainde hij iedere dag twee keer en pas tien dagen voor zijn rentree kwam de bal er aan te pas. “Dan ben je op zeker moment wel fit, maar dan heb je nog geen wedstrijden gespeeld. Dat moet nu gebeuren. Ik heb een week of drie nodig om in het ritme van mijn ploeggenoten te komen. Want ik zit nog niet op hun niveau. Ik heb in drie weken een seizoensvoorbereiding van zes weken moeten stoppen.”

Om blessurevrij te blijven heeft Jörgensen zijn levensstijl omgegooid. “Samen met de medische staf ben ik extreem op details gaan focussen. Een andere levensstijl eigenlijk, waardoor ik de komende drie jaar bij Feyenoord helemaal gevrijwaard moet blijven van fysieke problemen. Dat klinkt gek, maar ik heb alles veranderd. Mijn dieet, mijn slaappatroon, mijn herstel. Ik ben ook kilo’s lichter. Ik had nooit een hoog vetpercentage, maar ik ben nu extreem droog.”