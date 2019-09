‘Je kunt wel zeggen dat we een beetje Barcelona brengen bij FC Twente’

FC Twente won zondagmiddag met 2-3 op bezoek bij Fortuna Sittard. De van Barcelona gehuurde Oriol Busquets maakte bij de Tukkers zijn basisdebuut in Limburg en liet een goede indruk achter. Ploeggenoot Xandro Schenk laat zich in gesprek met TC Tubantia uitermate lovend uit over de twintigjarige middenvelder.

“Die jongen kan ballen, zeg... Hij heeft nog maar twee keer serieus met ons meegetraind en speelt zo mee”, geeft Schenk te kennen. De 26-jarige verdediger genoot van het spel van FC Twente op bezoek bij Fortuna Sittard. De Tukkers kwamen in Limburg door doelpunten van Keito Nakamura, Javier Espinosa en Giorgi Aburjania op een ruime voorsprong, maar door een rode kaart voor Nakamura en twee late doelpunten van Fortuna werd het nog spannend. “We waren zo comfortabel aan de bal... Het was tik-tik, kort-kort en dan lang. Prachtig om te zien.”

Busquets speelde eerder deze zomer nog met onder meer Ivan Rakitic, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets en Antoine Griezmann bij Barcelona in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea. “Dat was een mooie ervaring, maar niet het verleden telt, maar de toekomst en die ligt voor mij dit seizoen bij FC Twente”, reageert Busquets in gesprek met De Telegraaf.

“We spelen mooi voetbal, willen de bal hebben en de wedstrijd domineren, eigenlijk zoals ik dat gewend was. Met vier spelers die bij Barcelona hebben gespeeld kun je wel zeggen dat we een beetje Barcelona brengen bij FC Twente”, zo wijst de middenvelder op Julio Pleguezuelo, Javier Espinosa en Aitor Cantalapiedra. Busquets is content met de overwinning tegen Fortuna. “Na dit duel zijn we sterker dan ervoor, want we hebben laten zien dat we een echt team zijn, dat weet hoe het moet vechten.”