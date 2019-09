Reza Ghoochannejhad belde met Siem de Jong: ‘Ik wilde hem feliciteren’

Reza Ghoochannejhad beleefde zondag een debuut om nooit te vergeten namens PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk (6-2). Na een klein uur spelen kwam de aanvaller bij een 1-2 achterstand binnen de lijnen. Hij iets meer dan een half uur nodig om viermaal te scoren. De Iraanse spits is blij dat hij weer terug is in Nederland, waar hij het plezier in het voetballen hoopt terug te vinden.

Ghoochannejhad speelde in Nederland eerder voor SC Cambuur en sc Heerenveen. Zijn periode bij APOEL Nicosia liep op een teleurstelling uit en tijdens een verhuurperiode bij Sydney FC werd hij samen met Siem de Jong kampioen van Australië, al speelde hij met elf wedstrijden en een doelpunt een bescheiden rol. “Het avontuur en het geld woog even zwaarder dan het sportieve aspect”, is hij eerlijk in gesprek met De Telegraaf.

In aanloop naar het duel tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk zocht Ghoochannejhad telefonisch contact met De Jong. “We hebben samen een goede tijd gehad in Australië. Daarom wilde ik hem even feliciteren, omdat zijn invalbeurt bij Ajax (tegen Heerenveen, red.) een mooi moment voor hem was”, aldus Ghoochannejhad, die aan de basis stond van de zege op de hekkensluiter van de Eredivisie. “Ik moet in de zestien zijn om te kunnen afdrukken. Dat heb je vandaag kunnen zien.”

Zijn vier doelpunten zijn geen reden voor een uitbundig feest, erkent de aanvaller. “Hoe wij het gaan vieren? Van mij mogen mijn ploeggenoten een drankje drinken. Maar ik drink geen alcohol. Ik ga zo lekker naar mijn gezin, we wonen hier in het stadion.”