Uitzonderlijk hoge beoordelingen in teams van de week van Telegraaf en AD

De traditionele topclubs wisten tijdens de afgelopen speelronde in de Eredivisie allemaal te winnen. Dat is terug te zien in de elftallen van de week in het Algemeen Dagblad en De Telegraaf, want Ajax, Feyenoord en PSV leveren de nodige spelers. Ook AZ en VVV-Venlo zijn goed vertegenwoordigd in uitverkiezingen van de ochtendkranten.

De doelman in beide elftallen verschilt, daar De Telegraaf kiest voor Joël Drommel van FC Twente en het Algemeen Dagblad een plaats heeft ingeruimd voor VVV-keeper Thorsten Kirschbaum. De defensies zijn op twee plaatsen hetzelfde, daar er in beide gevallen gekozen is voor Timo Baumgartl en Nicolás Tagliafico. De Telegraaf completeert een driemansdefensie met FC Groningen-verdediger Deyovaisio Zeefuik, terwijl het Algemeen Dagblad ook Feyenoorder Edgar Ié en Heraclied Tim Breukers uitlicht.

Calvin Stengs heeft bij beide kranten een basisplaats, maar verder kent het middenrif van beide elftallen geen overeenkomsten. De Telegraaf kiest verder voor Gustavo Hamer (PEC Zwolle), Leroy Fer (Feyenoord) en Evert Linthorst (VVV-Venlo). Het Algemeen Dagblad posteert naast Stengs diens ploeggenoot Teun Koopmeiners en PSV'er Mohamed Ihattaren op het middenveld.

Het mag geen geheim heten dat Donyell Malen na zijn vijf doelpunten tegen Vitesse in beide elftallen een plaats heeft, met een uitzonderlijk hoge beoordeling. Opvallend genoeg ontbreekt Reza Ghoochannejhad na vier doelpunten namens PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk in het team van De Telegraaf, terwijl hij van het Algemeen Dagblad naast een plaats ook een tien krijgt. Naast Ghoochannejhad en Malen wordt Cyriel Dessers van Heracles Almelo geposteerd. De Telegraaf kiest in de voorhoede verder voor Myron Boadu (AZ) en John Yeboah (VVV-Venlo).